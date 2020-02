Sul mercato europeo a partire da aprile 2020. Il sistema operativo è Android, nella versione 10, possibile sfruttare le offerte cellulari 5G. Sensori fotocamera: un principale da 64 Megapixel, un ultra grandangolare-macro da 8 Megapixel e una fotocamera per i ritratti in bianco e nero.

Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

Non pensate che Realme sia solamente un brand per smartphone low cost: la azienda cinese ha annunciato ufficialmente qualche giorno fa il nuovo X50 Pro 5G, uno dei primi dispositivi ad essere provvisti del supporto per le reti mobili di ultima generazione. Il design, come potrete notare, non si discosta troppo da altri telefoni in commercio ma, tutto sommato, è ben costruito ed elegante, con un frontale quasi del tutto coperto dal display (è presente solamente un doppio foro per le fotocamere frontali).

Display

Il display Super AMOLED ha una diagonale di 6,44 pollici, con una risoluzione Full HD+, HDR+ e refresh a 90 Hz. La luminosità arriva a oltre 1000 nit e sotto il vetro è presente un sensore di impronte digitali.

Connettività e reti

Per quanto riguarda la connettività, abbiamo già visto che il dispositivo supporta le nuove reti mobili: questo significa che è possibile sfruttare le offerte cellulari 5G nelle aree dove è già disponibile e dove verrà lanciato nei prossimi mesi. È dotato, inoltre, del Wifi dual band (2,4 e 5 GHz), del Bluetooth 5.1, del GPS/A-GPS/GLONASS e dell’USB Type-C.

Fotocamere

Il comparto fotografico riveste una particolare importanza su questo smartphone: è dotato di due fotocamere frontali, una da 8 Megapixel (ultra grandangolare da 8 Megapixel) e una da 32 Megapixel (grandangolare), con un sistema per la correzione delle deformazioni.

Sul posteriore troviamo addirittura quattro sensori: un principale da 64 Megapixel, un ultra grandangolare-macro da 8 Megapixel e una fotocamera per i ritratti in bianco e nero. È disponibile uno zoom ibrido 20x, la modalità notturna, la stabilizzazione video e la possibilità di registrare fino alla risoluzione 4K a 30 fps e Full HD a 60 fps.

Memoria interna, RAM e processore

Lo smartphone è disponibile in differenti varianti di memoria:

da 128 GB oppure 256 GB di storage interno;

da 8 GB oppure 12 GB di RAM.

Il processore un chip octa-core con una frequenza di 2,84 GHz e una GPU Andreno 650. Grazie al cosiddetto “Vapor Cooling System”, un nuovo sistema di raffreddamento multidimensionale che permette di dissipare più facilmente il calore rispetto ai precedenti, garantisce prestazioni molto alte in ogni modalità di utilizzo, anche nel gaming più spinto.

Audio

A livello audio il Realme X50 Pro 5G garantisce un ottimo livello: è dotato di dual speaker, sistema Dolby Atmos e supporto per l’Hi-Res Audio.

Batteria

Il modulo della batteria è da 4200 mAh, che garantisce un’autonomia più che sufficiente per superare la giornata, anche con un utilizzo intenso. Nella confezione è presente un alimentatore da 65W per ricaricare rapidamente il dispositivo: grazie alla tecnologia Super Dart si può ricaricare completamente in circa 35 minuti.

Altre caratteristiche

Il sistema operativo è Android, nella versione 10, customizzato con l’interfaccia utente proprietaria realme. Su questo telefono non mancano, inoltre, il supporto per il dual sim, l’NFC e l’AIE di quinta generazione.

Data di lancio e prezzo

Attualmente il Realme X50 Pro 5G non è ancora disponibile sul mercato europeo ma arriverà a partire da Aprile. Non conosciamo ancora i prezzi italiani ma sono già state già annunciate le cifre per la Spagna, dove sono già stati aperti i preordini:

599 euro per la versione da 128 GB/8 GB RAM;

669 euro per la versione da 256 GB/8 GB RAM;

749 euro per la versione da 256 GB/12 GB RAM.

I colori disponibili saranno due: Moss Green (verde) e Rust Red (rosso). Vedremo se il top di gamma targato Realme riuscirà ad esordire secondo le previsioni o se gli eventi legati al Coronavirus complicheranno i progetti previsti dalla società asiatica per questo interessante smartphone.