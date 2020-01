Realme X50 e X50 Pro: gli smartphone 5G più economici di sempre?

Pare che Realme sia pronta a lanciare un dispositivo dotato del supporto per le reti di nuova generazione ad un prezzo particolarmente interessante.

Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

Chi ha detto che gli smartphone 5G debbano avere necessariamente dei prezzi spropositati? Secondo quanto diffuso sul sito ufficiale del Mobile World Congress, uno degli eventi più attesi dagli appassionati di tecnologia e dagli addetti ai lavori, pare che Realme sia pronta a lanciare un dispositivo dotato del supporto per le reti di nuova generazione ad un prezzo particolarmente interessante.

Presentazione al MWC 2020

La pagina del sito in questione, titolata “Speed of The Future: Realme 5G Launch Event”, si riferisce proprio alla presentazione lancio di un prodotto: secondo la descrizione riportata, Realme “si impegnerà a diventare il divulgatore di tecnologie all’avanguardia, promuovendo la popolarità delle reti 5G in tutto il mondo e portando nuovi smartphone 5G con potenza e stile agli utenti di tutto il mondo”.

Attualmente è già possibile trovare sul mercato italiano ed europeo alcuni modelli dotati del supporto per il 5G: pensiamo, ad esempio, al Samsung Galaxy S10 5G, allo Xiaomy Mi Mix 3 5G e all’OPPO Reno 55. Ottimi prodotti e specifiche da top di gamma, ma i prezzi di listino, così come le offerte con smartphone compreso proposte dagli operatori telefonici, non sono ancora alla portata di tutti, complice anche la scarsissima diffusione del 5G.

Il brand cinese, quindi, vuole accelerare lo switch, permettendo agli utenti di acquistare fin da subito un telefono compatibile con lo standard in arrivo e che, ovviamente, potrà essere utilizzato anche sfruttando gli altri standard (3G, 4G, 4G+). Ma di che prodotto si tratta?

Realme X50 Pro: i rumors delle ultime ore

Secondo le prime indiscrezioni, si tratteneva del Realme X50 Pro, una versione potenziata del Realme X50 già annunciato ufficialmente per il mercato di casa dell’azienda. Tuttavia, c’è chi ipotizza che possa trattarsi della versione internazionale dello stesso X50 o che vengano presentati entrambi.

Sull’X50 Pro non si hanno ancora indiscrezioni certe, se non la comparsa di un benchmark balzato al primo posto di AnTuTu (con un punteggio record di 574.985) che farebbe pensare proprio a questo nuovo modello, quasi sicuramente dotato di chipset Qualcomm Snapdragon 865, per differenziarsi nettamente dal fratello minore. Tra le altre possibili specifiche potrebbero esservi, inoltre, un modulo fotografico composto da 4 sensori e dotato di lente principale da 108 Megapixel, più un display ad altissima risoluzione con refresh a 120Hz.

Realme X50: principali caratteristiche

Come abbiamo già detto, però, stiamo parlando ancora di ipotesi e non è possibile, purtroppo, avere delle conferme ufficiali. È ufficiale, invece, la scheda tecnica del Realme X50, il primo smartphone 5G lanciato dal gruppo e già acquistabile in Cina. Ecco le caratteristiche più importanti di questo prodotto:

Display LCD IPS da 6,57 pollici, con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel (Full HD +), 401 PPI e frequenza di aggiornamento a 120Hz;

Connettività Wifi, 5G (dual sim), Bluetooth 5.0, GPS a doppia frequenza, NFC e USB Type-C;

Quattro fotocamere posteriori: principale grandangolare da 64 Megapixel, ultra grandangolare da 8 Megapixel, obiettivo macro da 2 Megapixel e teleobiettivo da 12 Megapixel. Supporta la stabilizzazione UIS e UIS Max per il video e la risoluzione fino a 1080 a 60fps e 4K a 30fps;

Doppia fotocamera frontale grandangolare da 16 e 8 Megapixel, con supporto per la video registrazione in Full HD a 30 fps;

Processore Qualcomm Snapdragon 765G a otto core, con frequenza massima a 2,4 GHz e GPU Adreno 620;

AIE, motore di intelligenza artificiale di quinta generazione;

Versioni da 128 GB + 6 GB di RAM o da 256 + 8 o 12 GB disponibili;

Batteria da 4200 mAh, con supporto per la ricarica veloce;

Doppio microfono con riduzione del rumore;

Altoparlante di alta qualità;

Certificazione audio Hi-Res e supporto Dolby;

Il sistema operativo del Realme X50 è Android 10, customizzato con l’interfaccia utente sviluppata dall’azienda.

Prezzo e lancio dell’X50

Il prezzo di vendita dell’X50 parte da 320 euro circa al cambio attuale, fino ad arrivare a quasi 400 euro per la variante più generosa di storage e RAM. Le colorazioni disponibili sono la Polar White e la Glacier Blue. Saranno queste le cifre di un possibile lancio del prodotto in Europa? E quali saranno le principali differenze con il più dotato X50 Pro? Tutte le risposte avranno probabilmente una risposta definitiva durante la presentazione a Barcellona, la mattina di lunedì 24 febbraio, in concomitanza dell’apertura della fiera.