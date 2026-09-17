Re Carlo d’Inghilterra lancia l’allarme AI e chiede rassicurazioni ai big dell'intelligenza artificiale, in occasione del summit in corso in Scozia al quale ha invitato i leader dei grandi gruppi dell’AI come Nvidia, OpenAI e Anthropic.

Re Carlo d’Inghilterra lancia l’allarme AI in occasione del summit in corso in Scozia al quale ha invitato i leader dei grandi gruppi dell’AI come Nvidia, OpenAI e Anthropic.

Sul tavolo dell’evento il dibattito sulla possibilità di prevedere un set di principi per guidare lo sviluppo condiviso e sicuro dell’AI, dopo che nelle scorse settimane i leader stressi dei grandi produttori dell’AI hanno messo in guardia dal rischio che la tecnologia finisca fuori controllo. Tanto che i vertici di OpenAI e Anthropic hanno fatto un appello globale per frenare e rallentare lo sviluppo della tecnologia.

L’evento di giovedì si concentrerà su come l’intelligenza artificiale possa essere sfruttata a beneficio della società e del mondo naturale; secondo quanto riferito da Buckingham Palace, sono previste discussioni su una serie di principi condivisi per lo sviluppo di questa tecnologia.

“Lo sviluppo dell’IA – la sua natura e il suo ritmo – suscita al contempo grande interesse e profonda preoccupazione”, affermerà il sovrano durante l’incontro, stando ad alcuni estratti del discorso che terrà e che sono stati condivisi con la CNBC.

“Coloro che nel nostro mondo danno valore all’umanità e alla sua fondamentale componente morale cercano con ansia la vostra rassicurazione sul fatto che non perderemo il controllo del nostro destino”.

Carlo accoglierà inoltre alti rappresentanti di Google DeepMind – il laboratorio interno di IA del colosso tecnologico – nonché il ministro britannico per l’IA, Kanishka Narayan, e altri partecipanti riuniti dalla King’s Trust, dalla King’s Foundation e dalla Sustainable Markets Initiative.

Sicurezza al centro

Il Re chiederà ai partecipanti come sfruttare la potenza dell’IA mettendo la sicurezza “al centro” e come costruire una cooperazione e un consenso internazionali per raggiungere tale obiettivo, ha reso noto il Palazzo.

“Le decisioni prese in questo momento cruciale plasmeranno il mondo che erediteranno le generazioni future”, aggiungerà Carlo. “Pertanto, il compito che vi attende non è semplicemente quello di far progredire la tecnologia, ma di garantire che essa rimanga saldamente al servizio dell’umanità, della comunità e del mondo naturale.”

In precedenza, il sovrano era intervenuto in collegamento video al vertice britannico sulla sicurezza dell’IA (AI Safety Summit) del 2023, affermando che “stiamo assistendo a uno dei più grandi balzi tecnologici nella storia dell’ingegno umano”.

Il dibattito sulla sicurezza dell’IA si è intensificato nelle ultime due settimane: leader del settore tecnologico – tra cui Sam Altman di OpenAI, Dario Amodei di Anthropic, il fondatore di Google DeepMind Demis Hassabis ed Elon Musk – hanno mostrato una rara convergenza di vedute, chiedendo un rallentamento nello sviluppo della tecnologia e l’introduzione di una supervisione normativa.

Altri, tra cui il presidente statunitense Donald Trump, Mark Zuckerberg di Meta e Jensen Huang di Nvidia, si sono invece opposti alle richieste di una maggiore regolamentazione.

Anche i pionieri dell’IA che hanno contribuito ai progressi tecnologici hanno lanciato avvertimenti sui rischi potenzialmente catastrofici legati alle capacità di tali sistemi.

Nel frattempo, le preoccupazioni hanno alimentato il dibattito anche a Washington. Mentre alcuni membri del Congresso, sia del Partito Democratico che di quello Repubblicano, si sono fatti promotori di disegni di legge per monitorare i progressi dell’IA, lunedì Trump si è scagliato contro le crescenti richieste di regolamentazione del settore.

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