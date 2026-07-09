Re Carlo spera di incontrare Archie e Lilibet, ma Harry vuole una scorta

(Adnkronos) –

Re Carlo spera di incontrare il principe Harry durante la sua visita nel Regno Unito e si sta valutando anche la possibilità di vedere i nipotini, il principe Archie e la principessa Lilibet, qualora si riuscisse a organizzare il viaggio per il resto della famiglia del duca di Sussex, che non lo ha seguito in Gran Bretagna. Il Re ha incontrato Archie poche volte e Lilibet soltanto in occasione del ritorno della famiglia reale per il Giubileo di Platino della defunta Regina Elisabetta II, nel 2022. Tuttavia, ci sono notizie di colloqui tra padre e figlio nelle ultime settimane, con una fonte che descrive il tono come “pieno di speranza”, secondo quanto riportato dal Mirror. Entrambe le parti sarebbero determinate a far sì che l’incontro si concretizzi.

Sembra che Harry stia cercando “freneticamente” di ottenere una scorta privata aggiuntiva affinché la sua famiglia possa raggiungerlo nel Regno Unito. Un’altra fonte ha affermato: “Il Re non si lascerebbe sfuggire l’opportunità di trascorrere del tempo con i suoi nipoti e, se ci sarà un modo per renderlo possibile, lo farà”. Il principe Harry è arrivato in Gran Bretagna all’inizio della settimana senza Meghan Markle né i loro figli, dopo che la famiglia aveva trascorso una vacanza in Europa. Secondo alcune indiscrezioni, Meghan, Archie e Lilibet avrebbero dovuto accompagnarlo durante la visita, ma i piani sono cambiati dopo che la richiesta di Harry di una scorta di sicurezza finanziata dai contribuenti per la sua famiglia è stata respinta e l’offerta di alloggio a Buckingham Palace è stata ritirata all’ultimo minuto.

Nel frattempo, nuove indiscrezioni affermano che Meghan è “furiosa” e ha “giurato di non tornare mai più nel Regno Unito per vedere la Famiglia Reale” in seguito a quella che le fonti descrivono come una serie di complicazioni legate alla visita di Harry. Rob Shuter ha commentato su ‘Naughty But Nice’: “Questo è stato un insulto di troppo”. E ha aggiunto: “Per quanto la riguarda, non li vedrà mai più”. “Lei crede che ogni volta che lui cerca di riavvicinarsi alla sua famiglia, loro trovino un altro modo per respingerlo. Ne ha abbastanza. Non ha alcun interesse a sottoporre di nuovo se stessa o i suoi figli a una situazione simile”.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz