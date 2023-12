Ray-Ban Meta Smart Glasses: 7 cose da sapere

Cosa vogliono sapere gli utenti a proposito dei Ray-Ban Meta Smart Glasses? Di seguito sette cose da sapere secondo la recensione di Mashable.

Gli smart glasses di Meta non hanno funzioni di realtà mista

In primo luogo, i Ray Ban Meta Smart Glasses non hanno capacità di mixed-reality (MR).

Quando le persone pensano agli “occhiali intelligenti”, immaginano la realtà aumentata. In altre parole, visualizzano un paio di occhiali che sovrappongono artefatti virtuali al loro ambiente reale. Gli occhiali Ray-Ban Meta Smart non forniscono alcuna informazione visiva di sorta.

E non aiuta il fatto che, nello spot pubblicitario di Meta per il prodotto, ti dia l’impressione che ci sia una sorta di display heads-up (HUD) che si libra davanti a te.

Tuttavia, se invece li percepisci come un’estensione indossabile e a mani libere del tuo telefono, apprezzerai molto di più gli occhiali. Possono riprodurre musica, rispondere a chiamate, acquisire foto, registrare video e consentirti di interagire con la risposta di Meta a ChatGPT (ovvero Meta AI).

Una delle stanghette ha un pannello che ti consente di controllare l’audio con diversi gesti tattili. Puoi anche invocare Meta AI per comandi come “Chiama [inserisci nome contatto]”.

Si può ascoltare la musica?

Sì, si può ascoltare la musica e l’audio è molto buono.

Gli smart glasses sono una più che valida alternativa agli airpods e agli auricolari, che non sono davvero portatili.

L’audio può essere sentito dalle persone intorno?

Sì, ma soltanto se tieni il volume sopra il 30%. In caso contrario, la gente sentirà soltanto un vago brusio e non sarà in grado di capire da dove proviene.

Consentono di registrare video con proporzioni orizzontali?

No, per impostazione predefinita, gli occhiali Ray-Ban Meta Smart registrano in modalità verticale.

Tuttavia, ciò è previsto perché gli occhiali Ray-Ban Meta Smart sono progettati per la condivisione sui social media, inclusi Instagram e Facebook, che preferiscono la modalità ritratto.

Scatta foto ultra grandangolari?

Sì. Gli occhiali Ray-Ban Meta Smart, secondo la sua pagina ufficiale, racchiudono due obiettivi ultra-wide.

Puoi girare in modo continuativo video da 1 minuto?

Per chi non lo sapesse, gli occhiali Ray-Ban Meta Smart possono girare video 1080p di 60 secondi.

Sì, puoi continuare a girare video di un minuto finché la batteria non si scarica. Dopo aver girato i tuoi contenuti, apri l’app Meta View e troverai tutti i tuoi video di 60 secondi nella libreria.

Dove si comprano?

Si posso acquistare direttamente dal sito della Ray-Ban o su Amazon.