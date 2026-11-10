Il Pil del Mezzogiorno è aumentato del 9,5% tra il 2021 e il 2025, più del Centro-Nord. Investimenti e PNRR hanno sostenuto la ripresa, ma produttività, capitali, competenze e infrastrutture restano i passaggi decisivi per trasformare la convergenza in sviluppo duraturo.

Il Sud cresce più del Nord, ma l’innovazione fatica a fare sistema. La nuova edizione del Rapporto Svimez

La crescita del Mezzogiorno ha accelerato, ma non basta ancora a dimostrare che il divario con il resto del Paese si stia riducendo in modo strutturale. È questa la lettura che emerge dal Rapporto Svimez 2026, presentato oggi a Roma, nella Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: negli ultimi anni il Sud ha corso più del Centro-Nord, sostenuto dagli investimenti e dalle politiche pubbliche, ma la capacità di trasformare quelle risorse in produttività, imprese più solide e lavoro qualificato resta diseguale.

Il rapporto non dedica capitoli autonomi ai settori più strategici dell’economia europea, come l’intelligenza artificiale (AI), i data center o lo Spazio, ma li si può leggere dentro una cornice più ampia: la debolezza delle filiere tecnologiche, l’accesso delle imprese ai capitali e alle competenze digitali avanzate, il costo dell’energia e la distribuzione territoriale degli investimenti.

Il punto non è soltanto quanto si investe, ma dove arrivano le risorse e quale capacità produttiva lasciano dopo di sé.

La crescita del Sud è un risultato, raggiunto grazie al PNRR, ma non ancora una garanzia per il futuro

Tra il 2021 e il 2025 il Pil del Mezzogiorno è cresciuto del 9,5%, contro il 6,6% del Centro-Nord e il 7,2% della media italiana. Nel 2025 il Sud ha registrato un aumento dello 0,7%, rispetto allo 0,5% del Centro-Nord. È una sequenza significativa, che interrompe una lunga fase di divergenza, ma va letta insieme alla natura della ripresa.

Gli investimenti fissi lordi sono aumentati del 24,4% nel Mezzogiorno, si legge nel documento, oltre sette punti in più rispetto al Centro-Nord (+17,1%). Il PNRR ha contribuito in modo rilevante: secondo le stime Svimez, nel 2026 il livello del Pil meridionale sarà superiore del 2,6% allo scenario senza Piano, contro il 2% nel Centro-Nord. Nel 2030 resterà un effetto positivo rispettivamente del 2,3% e dell’1,5%.

Il rapporto segnala però che l’impulso del PNRR inizierà ad attenuarsi dal 2027. Da quel momento la misura del successo non sarà più la quantità di risorse spese, ma la capacità di far funzionare le infrastrutture realizzate e di ottenere più produttività, servizi migliori, occupazione qualificata e salari più alti. In altre parole, la crescita degli investimenti deve diventare crescita della capacità produttiva.

Anche la composizione della ripresa invita alla cautela. Tra il 2021 e il 2025 il valore aggiunto delle costruzioni è salito del 33,2% al Sud, contro il 25,2% nel Centro-Nord. L’industria in senso stretto è cresciuta del 7,8%, a fronte dello 0,9% nel Centro-Nord: un segnale importante, ma che parte da una base industriale meridionale meno densa e meno internazionalizzata.

Intanto, i consumi delle famiglie sono aumentati del 7,6% al Sud, contro il 9,9% nel Centro-Nord. La convergenza del Pil, quindi, non coincide ancora con un recupero analogo del potere di acquisto e della domanda interna.

Imprese dinamiche, ma senza capitali e competenze per crescere

Il collo di bottiglia è la capacità delle imprese di consolidare la crescita. Nel Mezzogiorno operano oltre 8.000 imprese ad alta crescita: nel campione analizzato da Svimez rappresentano il 20,4%, contro il 15,2% nel Centro-Nord. È un dato che smentisce l’idea di un tessuto imprenditoriale meridionale immobile. Ma la crescita iniziale non si traduce automaticamente in dimensione, innovazione o presenza sui mercati internazionali.

Solo il 15,4% di queste imprese esporta, contro il 29,7% nel Centro-Nord; il 2,2% possiede un brevetto, rispetto al 6,1%; i laureati in discipline scientifiche e tecnologiche sono il 5,2% dei dipendenti, contro il 9,4%. La produttività delle imprese meridionali ad alta crescita risulta inoltre inferiore del 17,2% rispetto a quella di aziende comparabili del Centro-Nord, anche tenendo conto di dimensione, settore, età, capitale umano, brevetti ed export.

Il problema, dunque, non è soltanto la propensione a innovare, è la difficoltà di finanziare la crescita, assumere competenze specialistiche, accedere a servizi avanzati e costruire relazioni con i mercati esteri e con i grandi committenti.

Il divario nel venture capital rende visibile questa asimmetria: dei 3 miliardi di euro impegnati da Cdp Venture Capital, poco più di 110 milioni sono stati destinati al Sud. Il Fondo Cresci al Sud ha portato a termine 14 operazioni.

Per Svimez servono strumenti capaci di accompagnare le imprese oltre la fase iniziale, anche attraverso quote territoriali e premi per gli investimenti nel Mezzogiorno nei fondi di capitale di rischio e di investimento. Senza questi canali, una parte delle aziende dinamiche rischia di restare piccola o di spostare altrove le attività che richiedono più capitale e competenze.

Transizione digitale: gli incentivi automatici non correggono i divari

I dati sugli incentivi per la digitalizzazione mostrano perché la distribuzione delle risorse conta quanto il loro ammontare. Tra il 2020 e il 2023 le imprese meridionali hanno ricevuto il 20,9% dei crediti d’imposta Transizione 4.0. Per i beni materiali 4.0, il credito medio per intervento è stato di 95.000 euro al Sud, contro quasi 168.000 nel Nord-Est.

La differenza riflette soprattutto la minore dimensione degli investimenti: un incentivo accessibile a tutti non produce, da solo, investimenti della stessa scala. Se le imprese partono con meno capitale, personale specializzato e capacità progettuale, gli strumenti automatici tendono a seguire la geografia produttiva esistente e a concentrare i benefici dove la struttura industriale è già più forte.

Il confronto con le misure selettive è indicativo. Nel 2025 il Fondo per la crescita sostenibile ha destinato al Mezzogiorno il 73,7% delle agevolazioni; gli Accordi per l’innovazione il 63,1%; i Contratti di sviluppo hanno assegnato al Sud il 73,2% delle risorse nel periodo 2012-2025. Il dato suggerisce che la politica pubblica può orientare gli investimenti quando sceglie sia le filiere da sostenere sia i territori in cui rafforzarle.

ZES Unica e tecnologie strategiche: segnali da consolidare

La ZES Unica è uno degli strumenti con cui il rapporto misura la capacità di attrarre investimenti. Nel 2025 sono state presentate oltre 10.000 domande per il credito d’imposta, riferite a 7,3 miliardi di euro di investimenti e a 3,6 miliardi di crediti richiesti. Le autorizzazioni uniche sono state 594, per 4,2 miliardi di investimenti e circa 7.500 posti di lavoro previsti.

Le tecnologie pulite, digitali e biotecnologiche pesano per circa una domanda su dieci, ma rappresentano il 29% degli investimenti autorizzati, pari a 1,2 miliardi di euro. Quasi un miliardo riguarda le tecnologie pulite, con 36 progetti e un investimento medio di 27,5 milioni.

Un altro 29% degli investimenti autorizzati è rivolto a filiere ad alta intensità tecnologica, tra cui elettronica e tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e automotive. Nel complesso, quasi sei euro su dieci sono andati a filiere tecnologicamente avanzate.

Sono segnali promettenti, ma non ancora sufficienti a cambiare la struttura produttiva. Il credito d’imposta della ZES resta automatico e non distingue tra settori: la sfida è fare in modo che gli investimenti autorizzati generino ricerca, fornitori locali, competenze e occupazione stabile, invece di limitarsi a insediamenti isolati. Anche per questo Svimez propone di rafforzare la selettività dello strumento e di collegarlo alla politica industriale europea.

Il divario tecnologico e il rischio delle enclave industriali

La composizione manifatturiera resta il principale freno alla trasformazione. Nel 2023 le attività a bassa e medio-bassa tecnologia rappresentavano l’85,8% dell’occupazione manifatturiera meridionale, contro il 66,5% nel Centro-Nord. Le attività ad alta tecnologia pesavano appena l’1,8% al Sud, rispetto al 4,7% nel resto del Paese.

Le specializzazioni avanzate esistono, ma sono concentrate in pochi territori e spesso dipendono da singoli grandi impianti: elettronica a Catania e L’Aquila, automotive in Abruzzo, Molise e Basilicata, aerospazio in Campania e Puglia. Nei settori di specializzazione meridionali, gli stabilimenti con almeno 250 addetti rappresentano il 69% dell’occupazione, contro il 14% nelle altre aree. In alcuni comparti e province la dipendenza da un solo sito è molto elevata: riguarda il 93% dell’occupazione elettronica a Catania, l’83% dell’automotive a Potenza e l’83% della chimica a Siracusa.

Questi numeri descrivono una fragilità precisa: un grande stabilimento può portare investimenti ed export, ma non crea automaticamente un distretto. Senza fornitori, imprese intermedie, ricerca e competenze radicate, il polo rischia di restare un’enclave esposta alle decisioni di un unico gruppo. La politica industriale deve quindi misurare anche quanto valore e quante competenze restano nel territorio.

Energia e rete: il potenziale rinnovabile non basta

Il costo dell’energia è un vincolo diretto alla competitività. Nel 2025 il gas ha determinato il prezzo all’ingrosso italiano per oltre l’80% delle ore, contro circa il 30% in Spagna e Portogallo. A settembre 2026 il prezzo italiano ha raggiunto 207 euro per megawattora, contro 145 in Germania e 143 in Francia e Spagna. Per le imprese energivore il divario era già consistente nel 2025: 164 euro per megawattora in Italia, contro 109 in Spagna e 85 in Francia.

Il Mezzogiorno è al centro della possibile risposta: ospita 36,5 gigawatt degli 80 gigawatt di nuova capacità rinnovabile previsti entro il 2030, il 46% del totale nazionale. Qui si concentrano anche 95,4 dei 109 gigawatt di richieste di connessione alla rete in fase avanzata. Ma la distanza tra progetti e impianti realizzati resta ampia: a luglio 2026 il Sud aveva completato il 30,4% dell’aumento di capacità previsto per il decennio, contro il 41,3% del Centro-Nord. Al ritmo attuale, secondo Svimez, l’Italia arriverebbe al 2030 con 120 gigawatt, oltre 18 gigawatt sotto l’obiettivo.

Il limite non è solo autorizzativo. Rete e accumuli non avanzano alla stessa velocità della produzione rinnovabile: nel 2025 i tagli di energia per ragioni di stabilità del sistema sono più che raddoppiati, fino a 802 gigawattora, concentrati soprattutto nelle zone meridionali. Il 72% delle richieste di connessione per gli impianti di accumulo è localizzato al Sud: 65,1 gigawatt su 90,1. Senza potenziamento della rete e aste prevedibili per i sistemi di accumulo, una parte del vantaggio rinnovabile rischia di restare sulla carta o di essere sprecata.

Svimez indica tra le priorità un calendario pluriennale per le aste del MACSE, con 15 gigawattora annui di nuova capacità, e l’attuazione dei contratti per differenza da 23 miliardi di euro. L’eolico offshore può contribuire sia a ridurre il peso del gas nella formazione dei prezzi sia a rafforzare le filiere industriali e portuali del Sud. Il passaggio decisivo, tuttavia, è coordinare produzione, rete, accumuli e domanda industriale.

Fondi europei: la competizione premia chi è già attrezzato

La stessa questione si ripropone nella politica europea. La proposta di bilancio Ue 2028-2034 sposta risorse verso competitività, innovazione, Difesa e sicurezza: la loro quota salirebbe dal 16,6% al 32,4% del bilancio, al netto delle restituzioni del programma NextGenerationEU. Una quota maggiore sarebbe assegnata tramite programmi gestiti direttamente dalla Commissione e bandi competitivi, con meno risorse pre-assegnate agli Stati.

La competizione può premiare i progetti migliori, ma non parte da condizioni uguali. Al 30 maggio 2026 il Mezzogiorno aveva ottenuto il 9,5% dei finanziamenti italiani territorialmente attribuibili di Horizon Europe. Il dato segnala che la capacità di progettare, fare rete e partecipare ai bandi europei è distribuita in modo diseguale.

Se il nuovo bilancio si affiderà sempre più alla competizione senza rafforzare queste capacità, i territori già dotati di ecosistemi di ricerca e amministrazioni più attrezzate rischiano di attrarre una quota maggiore delle risorse.

La sfida è trasformare la ripresa in capacità produttiva

La proposta di Svimez combina strumenti industriali selettivi, capitale per le imprese in crescita e investimenti in competenze, servizi e filiere locali. Sul fronte energetico, chiede di far procedere insieme rinnovabili, reti e accumuli; su quello digitale, di affiancare agli incentivi fiscali un ecosistema che consenta alle imprese di adottare le tecnologie e crescere.

La fotografia del 2026 non è quella di un Mezzogiorno fermo: Pil, investimenti e alcuni indicatori industriali mostrano un recupero concreto. Ma i dati raccontano anche una ripresa esposta a tre fragilità: la dipendenza dall’impulso temporaneo della spesa pubblica, la scarsa capacità di molte imprese di aumentare scala e produttività e il ritardo delle infrastrutture energetiche e digitali rispetto ai progetti.

Il test sarà capire se la crescita recente lascerà imprese più innovative, filiere più profonde e posti di lavoro meglio retribuiti. È lì che la convergenza smette di essere una parentesi e diventa sviluppo.

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