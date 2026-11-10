Rapporto Svimez 2026. Energia, capitali, competenze freni dell’innovazione

Oggi in primo piano il Rapporto Svimez 2026. Energia, capitali, competenze sono i tre freni dell’innovazione italiana.

Il Pil del Mezzogiorno è aumentato del 9,5% tra il 2021 e il 2025, più del Centro-Nord. Investimenti e PNRR hanno sostenuto la ripresa, ma produttività, capitali, competenze e infrastrutture restano i passaggi decisivi per trasformare la convergenza in sviluppo duraturo.

In tema di Europa, Enrico Letta ad un evento a Roma: “La frammentazione dei mercati nazionali accresce le dipendenze europee”.

Passando per finire alle Frequenze TLC, il presidente Agcom Giacomo Lasorella: “Collegare il rinnovo a impegni di copertura, qualità del servizio e accesso significa orientare la gestione dello spettro verso risultati concreti”.

Clicca qui per leggere tutte le news della dailyletter.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz