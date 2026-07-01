Rapporto Gem, in Italia tasso di attivazione imprenditoriale all’11%: 30esimi su 48 paesi

(Adnkronos) – È stato presentato dall’Universitas Mercatorum, il Rapporto Gem Italia 2025-2026 “L’attivazione imprenditoriale in Italia”. Dall’indagine illustrata a Roma e realizzata dal team Italia coordinato dalla Professoressa Alessandra Micozzi, emerge che il nostro Paese rimane fra quelli a più bassa propensione imprenditoriale, posizionandosi al 30esimo posto su 48 Paesi. Il rapporto Gem, quindi, dimostra la necessità di politiche più incisive per sostenere chi vuole fare impresa nello Stivale.
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