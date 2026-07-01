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Rapporto Gem, in Italia tasso di attivazione imprenditoriale all’11%: 30esimi su 48 paesi

Rapporto Gem, in Italia tasso di attivazione imprenditoriale all’11%: 30esimi su 48 paesi

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Rapporto Gem, in Italia tasso di attivazione imprenditoriale all’11%: 30esimi su 48 paesi Adnkronos

(Adnkronos) – È stato presentato dall’Universitas Mercatorum, il Rapporto Gem Italia 2025-2026 “L’attivazione imprenditoriale in Italia”. Dall’indagine illustrata a Roma e realizzata dal team Italia coordinato dalla Professoressa Alessandra Micozzi, emerge che il nostro Paese rimane fra quelli a più bassa propensione imprenditoriale, posizionandosi al 30esimo posto su 48 Paesi. Il rapporto Gem, quindi, dimostra la necessità di politiche più incisive per sostenere chi vuole fare impresa nello Stivale. 

economia

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Redazione Key4biz

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