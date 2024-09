Rapporto Draghi, ecco chi c’è dietro

Il report (non solo) di Draghi. Ecco chi ha ascoltato l’ex presidente della BCE per scriverlo. Ci sono economisti, professori universitari, think tank, oltre 30 associazioni ma soprattutto più di 80 aziende. Un rapporto indipendente?

Corte Ue salva Google, niente multa da 1,5 miliardi di euro. Giuste le valutazioni della Commissione europea, ma “non ha tenuto conto dell’insieme delle circostanze pertinenti nella sua valutazione”.

Israele fa esplodere i cercapersone di Hezbollah: ‘Siamo nella mobile war’. Nuovo capitolo nello scontro in Medio Oriente questa volta con molti più interrogativi circa le capacità di intrusione, non solo informatica, di Israele.

