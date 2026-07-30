Ranucci, Rai ha chiesto alla Procura di poter attivare audit interno

(Adnkronos) – Sulla vicenda di Sigfrido Ranucci, la Rai ha chiesto alla Procura della Repubblica di Roma di poter attivare l’audit interno ed è in attesa di una risposta. E’ quanto è emerso, secondo quanto apprende l’Adnkronos, durante l’informativa che oggi l’ad Rai, Giampaolo Rossi, ha portato in Cda sul caso del conduttore di ‘Report’.

La Rai ha già attivato la Commissione Stabile per il Codice Etico che “sta svolgendo le attività istruttorie di propria competenza in piena autonomia”, con l’obiettivo – si legge nella nota diffusa alla fine della riunione del cda – di “accertare con rigore ogni elemento utile ad evitare che questa vicenda possa impattare negativamente nella fiducia dei cittadini nel Servizio Pubblico”. Ma per l’attivazione dell’audit è necessario un parere della Procura, per evitare che l’indagine interna possa interferire con l’inchiesta giudiziaria.

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