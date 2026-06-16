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Ramonda, “il nuovo comparto rafforza Ravenna come capitale dell’economia circolare”

Ramonda, “il nuovo comparto rafforza Ravenna come capitale dell’economia circolare”

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Ramonda, “il nuovo comparto rafforza Ravenna come capitale dell’economia circolare” Adnkronos

(Adnkronos) – Andrea Ramonda, amministratore delegato di Herambiente, sottolinea il ruolo strategico del nuovo Comparto Ambientale di Ca’ Ponticelle nel rafforzare la gestione dei rifiuti industriali e il recupero delle risorse. Frutto della collaborazione con Eni Rewind, il progetto introduce impianti tecnologicamente avanzati progettati per massimizzare il recupero di materia ed energia e ridurre il ricorso allo smaltimento. Un investimento che contribuisce a colmare il deficit impiantistico nazionale e consolida Ravenna come punto di riferimento per l’economia circolare e l’innovazione ambientale. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Redazione Key4biz

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