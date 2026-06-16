Ramonda, “il nuovo comparto rafforza Ravenna come capitale dell’economia circolare”

(Adnkronos) – Andrea Ramonda, amministratore delegato di Herambiente, sottolinea il ruolo strategico del nuovo Comparto Ambientale di Ca’ Ponticelle nel rafforzare la gestione dei rifiuti industriali e il recupero delle risorse. Frutto della collaborazione con Eni Rewind, il progetto introduce impianti tecnologicamente avanzati progettati per massimizzare il recupero di materia ed energia e ridurre il ricorso allo smaltimento. Un investimento che contribuisce a colmare il deficit impiantistico nazionale e consolida Ravenna come punto di riferimento per l’economia circolare e l’innovazione ambientale.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz