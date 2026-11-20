RaiWay punta sui data center. Secondo Bloomberg, l’azienda ha presentato un’offerta non vincolante per rilevare la divisione dedicata della società italiana Retelit dedicata ai centri di calcolo. La proposta, il cui valore si aggira tra i 700 e gli 800 milioni di euro, dovrà concorrere con almeno altre tre offerte.

Fra i candidati in lizza anche Vaultica, che opera già nel settore e può contare sul sostegno di Apollo Global Management per l’operazione; poi Macquarie e Ardian.

Retelit, controllata dal fondo spagnolo Asterion, è ambita per la sua potenza di calcolo – pari a 23 MW – ma anche perché possiede già un grosso campus, Avalon, nei pressi di Milano. Indiscrezioni sulla cessione erano emerse lo scorso gennaio, ma l’azienda aveva reso noto che nessuna decisione era stata presa, valutazioni erano in corso e avrebbero richiesto mesi.

Nei mesi scorsi Jorge Alvarez, amministratore delegato di Retelit aveva confermato a DigitEconomy.24 (report di Radiocor con Digit’Ed) che l’azienda stava esplorando già da diversi mesi varie opzioni per valorizzare o vendere i propri data center, ma nel frattempo va avanti col piano triennale di investimenti da 350 milioni.

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