Raid russi sull’Ucraina, Zelensky: “A Sumy bombe aeree guidate contro civili”

(Adnkronos) – A Sumy, dopo l’ultimo attacco di Mosca, “sono in corso le operazioni per far fronte alle conseguenze del raid aereo russo. I russi hanno utilizzato bombe aeree guidate contro civili nel centro della città. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Tragicamente, al momento, sono state confermate quattro vittime, tra cui un bambino. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. Altre 27 persone sono rimaste ferite, tra cui sei bambini. Molti hanno riportato ferite gravi”. A scriverlo, in un post su X in cui denuncia gli attacchi sferrati ieri dalle foirze russe, è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Nel corso della giornata – prosegue – la Russia ha colpito anche Zaporizhzhia, dove un attacco con droni ha ucciso due persone e ne ha ferite altre sei, tra cui un bambino. Anche Kharkiv è stata colpita da un drone nemico a pilotaggio remoto, causando feriti. Anche diverse comunità nelle regioni di Kharkiv, Dnipro e Donetsk sono state prese di mira”, spiega il leader di Kiev.

“È fondamentale che i nostri partner esercitino pressioni sulla Russia”, chede poi Zelensky, sottolineando che “la Russia ascolterà sicuramente gli Stati Uniti, gli altri Paesi del G7 e del G20 e l’Europa. Dobbiamo ricordare che l’Europa dispone di strumenti per esercitare pressioni su questo aggressore, soprattutto sul suo settore energetico, sulla sua flotta petrolifera e sul suo sistema finanziario”, continua il presidente ucraino. “Questi strumenti devono essere utilizzati. Dobbiamo inoltre compiere ulteriori passi per rafforzare la nostra difesa, in primis la nostra difesa aerea”.

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