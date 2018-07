E’ il sito corporate ufficiale della RAI- Radiotelevisione Italiana, concessionaria del Pubblico servizio radiotelevisivo nazionale che trasmette su canali televisivi generalisti, radiofonici, satellitari, su piattaforme digitali terrestri e su Internet con l’IPTV. Un’offerta trasversale a tutte le piattaforme tecnologiche correnti e suddivisa in aree editoriali che ideano, sviluppano e realizzano i programmi multicanali per i nuovi media.

L’home page del portale Rai.it si propone con una home page molto curata e ordinata, dove sul lato superiore troviamo i canali divisi per argomenti: “News”, “Sport”, “Tv”, “Radio” e “Corporate”.

Ogni canale apre il sito di riferimento della sezione dedicata, dove troviamo Rai News, Rai sport, Rai play e Rai Radio. Nel canale “Corporate” invece troviamo tutte le note informative del servizio pubblico, come i fornitori, l’ufficio stampa, trasparenza, la responsabilità sociale, le linee guida fiction e il gruppo Rai. Quest’ultima sottosezione è fondamentale per capire tutti i numeri del servizio pubblico, partendo dall’organigramma aziendale, passando per i bilanci, la corporate reputation e qualitel e con la possibilità di scaricare i documenti del gruppo. In questa sottosezione sono presenti inoltre i collegamenti alle altre società costituite sempre dalla Rai con lo scopo di presidiare specifici settori di mercato in modo piu immediato ed efficace, da Rai Pubblicità che si occupa della raccolta pubblicitaria per tutti i canali e mezzi diffusivi e per tutte le società del Gruppo a Rai Com, la società commerciale che gestisce la distribuzione dei prodotti e dei diritti delle produzioni RAI in tutto il Mondo e per tutte le modalità di sfruttamento possibili. Rai Way è attiva nella gestione e sviluppo di reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI, concessionaria italiana del servizio pubblico e nell’erogazione di servizi a clienti business. Rai Cinema ha per scopo l’acquisizione, in Italia e all’estero, e la gestione dei diritti di utilizzazione di opere audiovisive, cinematografiche, televisive e multimediali; inoltre gestisce le attività produttive nel settore cinematografico, in particolare con l’ottica di rafforzare l’industria del cinema italiano, fino ad arrivare a Tivù – TivùSat , società che gestisce la piattaforma satellitare gratuita italiana nata per agevolare il passaggio alle diffusioni televisive digitali terrestri, in analogia a esperienze simili di altri Paesi europei che, oltre a replicare in versione integrale l’offerta generalista e i nuovi canali televisivi nazionali, consente di accedere a numerosi altri canali sia italiani che internazionali anche in HD.

Lungo il corpo centrale della home page sono riproposte alcune sezioni della barra di navigazione rendendone più semplice la fruizione, con immagini e banner animati, accompagnati da titoli in primo piano. La navigazione si effettua grazie ad una rete di link di rimando da una sezione all’altra, attraverso percorsi generalmente agevoli e a tratti appesantiti dalla grande quantità di video in buffering su intervalli di tempo regolari.

La grafica è funzionale alla fruizione della struttura e delle sue sezioni, quindi organizzata in moduli e plug-in con sfondo chiaro e immagini e testi sempre in primo piano. Il menù comandi è molto ben fornito e ne garantisce anche l’accessibilità pressoché totale in ogni sua area. Motore di ricerca e mappa interna al sito supportano ulteriormente l’utente nella sua visita al sito, garantendogli una condizione di libertà e mobilità assoluti attraverso i tanti percorsi del portale Rai.it.

