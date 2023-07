RAI, Giorgetti: “Ipotesi canone a chi ha smartphone, ma con tetto a famiglia”

Il racconto della giornata in 3 news.

Canone RAI. Il ministro Giancarlo Giorgetti riaccende il dibattito sul tema e, tra le ipotesi allo studio del governo per rimodulare il pagamento dell’imposta sulla Tv, c’è la possibilità di “farlo pagare a chi è in possesso di un’utenza telefonica mobile, ma con un tetto per le famiglie”. Come realizzare, concretamente, questa ipotesi?

Consumi culturali. Cosa facciamo di più in estate? Nonostante l’inflazione, spendiamo in musica (+85%), libri/ebook (+73%) e film/serie a pagamento (+66%). Un articolo con tutti i dati.

Tech Trend. Avanzano le reti private 5G. L’ultima realizzata da Vodafone per il sito produttivo di Solvay in provincia di Alessandria, uno dei più importanti al mondo per il gruppo chimico.

