Raffaele Pasquini è il nuovo Presidente del Convention Bureau Roma e Lazio. La nomina è stata ufficializzata nel corso dell’Assemblea dei Soci, ospitata al Gazometro di Roma Ostiense.

Rinnovato anche il Consiglio di Amministrazione: accanto a Pasquini, indicato da Federcongressi&eventi, entra Paolo Delfini (CNA di Roma), mentre vengono confermati Onorio Rebecchini (Federalberghi Roma), Stefano Fiori (Unindustria Roma – Frosinone – Latina – Rieti – Viterbo) e Daniele Brocchi (Confesercenti Roma e Lazio).

Un passaggio che apre il nuovo triennio 2026-2028, in continuità con il lavoro svolto finora, anche grazie al contributo dei consiglieri uscenti Flaminia Roberti e Marco Misischia. L’Assemblea ha riunito operatori e istituzioni, confermando il ruolo strategico del CBReL, un network in forte crescita con una direzione chiara per il 2026 e i prossimi anni: rafforzare il posizionamento di Roma e del Lazio nel mercato internazionale degli eventi e dei congressi.

Ringraziamo tutti gli operatori e i rappresentanti delle istituzioni intervenuti, tra cui Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Mariano Angelucci, Presidente della XII Commissione Permanente Turismo, Moda e Relazioni Internazionali di Roma Capitale, Mario Luciano Crea, Presidente della V Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo del Consiglio Regionale del Lazio (Regione Lazio), e Alessandra (Prof) Priante, Presidente di ENIT S.p.A.

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