Country Manager per l’Italia,

VMware

Raffaele Gigantino è attualmente Country Manager per l’Italia di VMware, azienda operante nel software aziendale.

Ha iniziato la carriera professionale in Cisco Systems Italia, dove ha ricoperto ruoli di prevendita e, successivamente, di vendita.

Prima di approdare in VMware, è stato Director Solution Sales per Data e Artificial Intelligence – Cloud & Enterprise per l’area Western Europe in Microsoft, gestendo un team di oltre 100 professionisti. Precedentemente, sempre in Microsoft, ha ricoperto il ruolo di Direttore Vendite per la Pubblica Amministrazione Centrale.

Si è laureato in ingegneria elettronica presso l’Università degli Studi di Salerno.