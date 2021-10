Raffaele Celentano nuovo Chief Sales Officer di EXI S.p.A.

EXI S.p.A, (già facente parte di Ericsson), società con sede a Roma e uffici in tutta Italia, è attiva nella progettazione, costruzione e manutenzione di reti di comunicazione fisse e mobili, ha nominato Raffaele Celentano nuovo Chief Sales Officer a partire da novembre.

EXI S.p.A. è controllata al 100% dalla Mutares, una società di investimento privata quotata alla Borsa Valori di Francoforte specializzata nell’acquisizione di aziende di medie dimensioni e di rami d’azienda di grandi aziende imprese (carve-outs). L’obiettivo di Mutares, che ha acquisito EXI all’inizio del 2021, è la crescita organica e inorganica tramite acquisizioni di EXI con una prospettiva di medio-lungo periodo.

La carriera

Raffaele Celentano, una lunga carriera nel settore delle Tlc, arriva in EXI S.p.A. da Sirti S.p.A., società specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione di reti di telecomunicazione, dove ha lavorato per più di 10 anni con il ruolo di Vice President e responsabile vendite del business telecomunicazioni.

In precedenza, Celentano, che ha conseguito una laurea magistrale al Politecnico di Milano, ha lavorato in diverse altre aziende del settore, fra cui Alcatel-Lucent, Ericsson, H3G e WIND.

Le nuove responsabilità

Nel suo nuovo ruolo, Celentano sarà responsabile di tutte le attività commerciali di EXI e guiderà la strategia di crescita e l’esecuzione del business plan insieme all’azionista Mutares.

Lena Loewer, membro del Board di EXI S.p.A. e Director di Mutares, ha commentato al riguardo: “Possiamo dirci fortunati ad avere una persona del calibro e dell’esperienza di Raffaele che si è unito ad EXI. Ci troviamo in un momento cruciale per l’azienda e dobbiamo rafforzare la nostra leadership sul mercato, per mettere in atto la nostra strategia e sfruttare così tutte le opportunità future. Raffaele è un visionario tecnologico con una comprovata capacità di saper far crescere il business. E’ un buon comunicatore, focalizzato sul cliente, con un’ampia rete di contatti e saprà ampliare la rete clienti di EXI”.

Dal canto suo, Celentano, Chief Sales Officer in pectore, si è detto “entusiasta di unirmi ad EXI e non vedo l’ora di creare un ottimo rapporto con le persone che ci lavorano. E’ una grande sfida ma sono certo che insieme riusciremo a fare la differenza”.