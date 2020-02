È il sito della web radio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, che riprende, rilancia e rafforza la positiva l’esperienza di Studio Europa. Un’emittente di rete, che programma musica rigorosamente europea e, soprattutto, che offre informazione e approfondimenti sul progetto di Unione europea in tutte le sue declinazioni.

Su radioeuropafocus.eu saranno raccontati eventi in diretta live e sarà data voce a tutti coloro che quotidianamente lavorano alla Rappresentanza della Commissione europea in Italia. Tutto con un linguaggio chiaro e semplice, per consentire a chiunque, a partire dai giovani, di conoscere, capire e amare l’Unione europea, le sue Istituzioni, la sua storia, le sue conquiste a livello sociale, culturale, comunitario e la sua visione di futuro.

Una web radio inclusiva, che punta a contributi, testimonianze e punti di vista di tutti coloro che amano il progetto europeo, con l’obiettivo per creare una comunità di conoscenza, idee, confronti e dibattiti sempre aperta, plurale e con lo sguardo rivolto al futuro.

Oltre che da ascoltare, la radio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea offre informazione, spazi culturali e politici, con una library di podcast in costruzione.

I canali per scoprire la web radio sono disposti nella parte superiore del sito, suddivisi in “Focus news”, “Programmazione”, “Team”, “Podcast” e la possibilità di ascoltare via web le trasmissioni “on-air”.

C’è anche la possibilità di conoscere i volti e le storie del team di Radioeuropafocus e le immagini dello studio, per un’esperienza utente semplice e diretta, magari poco sostenuta da materiale multimediale, scarsa nei contenuti (al momento) e piuttosto elementare nella grafica, ma completamente dedicata ad una vecchia quanto mai attuale tecnologia di comunicazione di massa, com’è la radio.

Contenuti: @

Grafica: @

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo