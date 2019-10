Radici e Ali, la Regione Puglia lancia il bando per il sostegno della cultura

Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

Attraverso l’Avviso pubblico Sostegni alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, la Regione Puglia promuove interventi di supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio regionale, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.

Possono presentare domanda le piccole e medie imprese favorendo in particolare l’imprenditorialità giovanile nel settore dei servizi integrati culturali e di accoglienza con valenza intersettoriale e interdisciplinare, per la creazione di contenuti innovativi e servizi complementari connessi alla valorizzazione e alla migliore fruizione degli attrattori regionali culturali e naturali.

Soggetti beneficiari

Imprese individuali

Società (di persone, di capitale, cooperative, benefit)

Fondazioni

Associazioni che agiscano in regime di impresa, con caratteristiche di piccole e medie imprese

Tipologia di spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese:

Spese tecniche di progettazione, studi e analisi, rilievi, direzione lavori, collaudi e altri costi

Spese per esecuzione di lavori

Acquisto di terreni non edificati entro il limite del 10%, o acquisto di edifici entro il limite del 20% del totale della spesa ammissibile

Acquisto di macchinari, attrezzature, impianti opzionali, finiture, arredi e dotazioni informatiche

Acquisto di software e licenze d’uso

Costi relativi ad attività complementari

Acquisto di beni classificati come “autoveicoli per uso speciale” entro il limite del 20% della spesa ammissibile

Entità e forma dell’agevolazione

La dotazione finanziaria complessiva per il presente Avviso è pari ad € 35.000.000

La dimensione minima del contributo per i progetti e gli interventi finanziabili è ripartita come di seguito rispetto alle citate categorie:

Misura A: € 400.000

Misura B: € 250.000

Misura C: € 250.000

L’importo massimo dell’aiuto è fissato nella misura dell’80%. Il 20% residuo deve essere garantito dal soggetto beneficiario con risorse derivanti dalle proprie attività, da risorse private esterne, da risorse proprie, in forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

Il contributo non potrà superare in ogni caso per ogni progetto l’importo complessivo di € 2.000.000,00 (duemilioni/00), qualunque sia la partecipazione in forma singola o aggregata

Modalità di partecipazione

Le domande di contributo possono essere inviate solo per Posta Elettronica Certificata (PEC), firmate digitalmente, all’indirizzo radicieali@pec.rupar.puglia.it e devono essere corredate da tutta la documentazione prevista dal bando.