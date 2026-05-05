Una rete mobile “filtrata” per cristiani

Negli Stati Uniti nasce oggi una nuova rete telefonica mobile pensata per un pubblico cristiano, con l’obiettivo di impedire l’accesso a contenuti pornografici e sessualmente espliciti. Il servizio, lanciato da Radiant Mobile, un operatore mobile virtuale appoggiato all’infrastruttura di T-Mobile, interviene direttamente alla fonte: i contenuti vengono bloccati a livello di rete, prima ancora di arrivare ai dispositivi. Con dei filtri anti-porno e anti contenuti espliciti predefiniti. Lo scrive un lungo approfondimento della rivista del MIT.

Blocco totale (anche per adulti)

La novità principale è che il filtro pornografico non può essere disattivato nemmeno dagli utenti maggiorenni. Si tratta di un caso inedito negli Usa: mentre i controlli parentali (parental control) sono normalmente opzionali, qui il blocco è strutturale e permanente e insito nella rete.

Oltre alla pornografia, sono filtrati anche altri contenuti considerati sensibili, tra cui materiali legati alla sessualità, identità di genere e transessualità (con alcune opzioni modificabili, ma attive di default).

Il dibattito sul filtro anti-porno per i ragazzini ha tenuto banco per lungo tempo anche nel nostro paese, e il problema è lungi dall’essere risolto.

Come funziona il filtro

La tecnologia si basa su sistemi di categorizzazione dei siti web forniti dall’azienda israeliana Allot. I domini vengono inseriti in categorie (pornografia, violenza, sessualità, ecc.) e, se una categoria è bloccata, i siti non si caricano.

Questo approccio è efficace ma “rozzo”: molti siti non rientrano perfettamente in una sola categoria, lasciando ampio margine discrezionale su cosa venga oscurato.

Ad esempio, siti di news potrebbero trattare temi a sfondo sessuale e pornografico. Come saranno categorizzati? Verranno bloccati di default, privando così il lettore di tutti i contenuti del giornale tout court?

Criticità: censura e soggettività

Diversi esperti evidenziano che il blocco a livello di rete è tipico anche dei sistemi di censura governativi. Il punto critico è la forte soggettività: un sito può essere bloccato non soltanto per contenuti espliciti, ma anche per la presenza di temi legati al genere.

Esempio: sezioni specifiche di siti universitari (come Yale) possono essere oscurate se ritenute rientranti in categorie sensibili. E qui c’è il caso di un sito dedicato ai temi LGBTQ che si trova sulla homepage del sito di Yale che è stato censurato ab origine, coinvolgendo anche l’interno sito dell’università, che è stato oscurato.

Motivazioni religiose e strategia commerciale

Il progetto nasce con una chiara impostazione religiosa. I fondatori parlano di creare un ambiente “centrato su Gesù”, privo di pornografia e contenuti LGBT.

Il servizio costa circa 30 dollari al mese e prevede anche una componente comunitaria: una parte dell’abbonamento può essere donata alle chiese. La promozione si basa su influencer cristiani e sul coinvolgimento diretto delle comunità religiose.

Espansione e contenuti alternativi

Radiant Mobile punta a espandersi in altri Paesi con forte presenza cristiana, come Corea del Sud e Messico.

Per compensare i contenuti bloccati, l’azienda vuole offrire una libreria alternativa: video religiosi, anche generati con intelligenza artificiale, e contenuti educativi basati su personaggi noti per bambini.

Tabella riassuntiva

Voce Dettaglio Servizio Rete mobile cristiana (Radiant Mobile) Infrastruttura MVNO su rete T-Mobile Obiettivo Stop a pornografia e contenuti sessuali Filtro A livello di rete, non disattivabile Contenuti extra bloccati Sessualità, genere, violenza Tecnologia Sistema di categorizzazione (Allot) Criticità Possibile censura e arbitrarietà Target Pubblico cristiano Prezzo ~30$/mese Strategia Influencer + chiese Espansione Corea del Sud, Messico Contenuti offerti Libreria religiosa e video IA

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