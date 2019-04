Raddoppiano i risparmi con il mercato libero di luce e gas dal 2017

Negli ultimi due anni (2017-2018) i clienti che hanno lasciato il mercato tutelato optando per il mercato libero hanno registrato un risparmio considerevole. Per il 2019 sarà possibile risparmiare circa 250 euro con l’attivazione delle migliori offerte luce e gas.

Passare al mercato libero dell’energia conviene e può garantire alle famiglie italiane considerevoli risparmi sulle bollette dell’energia elettrica e del gas naturale. L’ultimo studio di SosTariffe.it, basato sui dati raccolti dal comparatore per offerte luce ed offerte gas, conferma che negli ultimi due anni (2017-2018) i clienti che hanno lasciato il mercato tutelato optando per il mercato libero hanno registrato un risparmio considerevole.

Energia elettrica: ecco quanto si risparmia con le offerte del mercato libero

Per quanto riguarda l’energia elettrica, l’indagine di SosTariffe.it ha preso in esame il costo annuo delle bollette della luce per un cliente tipo con consumo annuo di 2700 kWh suddivisi a metà durante la fascia oraria F1 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19) e metà nella fascia F23.

Tenendo conto delle variazioni di prezzo delle tariffe del mercato tutelato, che cambiano ogni tre mesi in base all’aggiornamento tariffario comunicato da Arera (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), un cliente tipo ha speso 524,46 Euro nel 2017 e 570,86 Euro nel 2018.

Nonostante il calo tariffario (-8.5%) appena comunicato da Arera per il secondo trimestre del 2019, per quest’anno si prevede una spesa pari a 604,81 Euro, con un netto incremento rispetto ai dati degli anni precedenti.

La situazione cambia radicalmente nel mercato libero. Lo stesso “cliente-tipo”, infatti, scegliendo le offerte del mercato libero ha speso nel 2017 un totale di 484,14 Euro e nel 2018 un totale di 478,63 Euro. Per il 2019, invece, la spesa media dovrebbe attestarsi intorno ai 505 Euro.

Scegliendo il mercato libero, quindi, si è risparmiato più di 40 Euro nel 2017 e più di 90 Euro nel 2018. Per il 2019 le opportunità di risparmio sono ancora maggiori e c’è la possibilità di risparmiare oltre 99 Euro. Le opportunità di risparmio, scegliendo la migliore offerta disponibile per l’energia elettrica, sono notevoli. Nel 2018, infatti, il risparmio è stato pari al 128,72% in più rispetto al 2017.

Gas naturale: il mercato libero offre un risparmio annuale considerevole

Passiamo ora alle bollette del gas. Lo studio di SosTariffe.it ha considerato un cliente-tipo con consumo annuo di 1400 metri cubi e residenza a Milano. Per questo profilo, in regime di maggior tutela la spesa è stata di 1147,38 Euro nel 2017 e 1158,60 Euro nel 2018. Nell’ultimo biennio, la crescita della bolletta per i clienti nel mercato tutelato è stata minima (+0.98%). Per il 2019 è prevista una spesa di 1140 Euro.

Nel mercato libero, invece si registrano prezzi un po’ più bassi ma ugualmente costanti. Nel 2017, scegliendo la migliore offerta del mercato, la spesa è stata di 981,53 Euro (con un risparmio di oltre 165 Euro) mentre nel 2018 si è speso 990,79 Euro (circa 167 Euro in meno). Per il 2019, invece, si prevede una spesa di 999 Euro, un elemento che può garantire un risparmio annuale di oltre 141 Euro per chi sceglierà il mercato libero attivando la migliore offerta disponibile. Da notare, inoltre, che il passaggio al mercato libero comporta risparmi in aumento con un +1,19% nel 2018.

La scelta delle migliori offerte luce e gas, quindi, si traduce in un notevole risparmio per le famiglie italiane. Considerando i due profili di consumo ipotizzati e gli ultimi aggiornamenti tariffari di Arera per i clienti del mercato tutelato, per il 2019 sarà possibile risparmiare circa 250 Euro con l’attivazione delle migliori offerte luce e gas.