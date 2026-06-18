Rachele Mussolini canta ‘L’incantevole Creamy’: “Voglio andare al Gay Pride con Schlein”

(Adnkronos) – Intercettata dal Karaoke Reporter, Dejan Cetnikovic, a due giorni dalla parata del Roma Pride, la nipote di Benito Mussolini nonché consigliera al comune di Roma in quota Forza Italia, sceglie di cantare la sigla del cartone animato “L’incantevole Creamy” e poi commenta: “Voglio dedicare questa canzone a Schlein. Elly se mi accogli verrò anch’io al Gay Pride, deve essere una manifestazione inclusiva non esclusiva”.
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