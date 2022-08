Raccolta firme con SPID: “Valide”

26 agosto 2022. Il racconto della giornata attraverso lo sguardo digitale di Key4biz.

Raccolta firme con SPID. Ci stiamo appassionando al tema, perché non è una battaglia a favore di un partito, ma è per la piena cittadinanza digitale. In apertura le interviste a Giuseppe Corasaniti, per 10 anni sostituto Procuratore generale della Cassazione e responsabile innovazione della Corte, e a Giovanni Manca, autorevole esperto italiano di firma digitale.

Cloud Pa e PSN. Firmato il contratto per l’avvio dei lavori del Polo Strategico Nazionale, in attesa della sentenza del Tar al ricorso di Fastweb e Aruba.

Infine, da oggi iniziamo il filone su Oracle e privacy.

Clicca qui per leggere la dailyletter.