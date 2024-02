TCL sta avendo un inizio 2024 molto impegnativo. Innanzitutto, ha annunciato un numero impressionante di nuovi smartphone e due nuovi tablet al CES, e ora sta svelando qualcos’altro al MWC 2024:

Linkkey IK511 di TCL Mobile è un nuovo adattatore 5G tascabile alimentato dal sistema modem-RF 5G Snapdragon X35 di Qualcomm, che ha debuttato lo scorso anno come primo modem 5G a supportare il nuovo standard NR-Light “RedCap”.

RedCap

RedCap è l’abbreviazione di “capacità ridotta” e, anche se potrebbe non sembrare quello che desideri da un modem 5G, in realtà è una buona cosa in quanto riempie un vuoto importante e promette di portare il 5G a una classe completamente nuova di dispositivi.

Sebbene i chip modem di punta di Qualcomm, come il nuovo Snapdragon X80, siano incredibili potenti, una grande potenza comporta un grande consumo di energia. Va bene per qualcosa come un Samsung Galaxy S24 Ultra. Tuttavia, non tutti i dispositivi devono raggiungere le velocità incredibilmente elevate del 5G fornite dalle reti mmWave e dalle nuove tecnologie come l’aggregazione dei portanti 5G. Inoltre, questi chip premium non sono economici.

Più della semplice velocità

C’è molto di più nel 5G oltre alla semplice velocità. Una capacità maggiore consente a più dispositivi di rimanere connessi in luoghi affollati, e una bassa latenza significa che ottieni tempi di risposta molto più rapidi su tutte le piccole cose avanti e indietro che la maggior parte di noi fa molto più spesso, come la messaggistica istantanea, il controllo dei social network media e ricevere notifiche. Inoltre, le reti 4G/LTE non dureranno per sempre.

Il risultato è che esistono intere classi di dispositivi che necessitano di connettività 5G, ma non sono in grado di gestire i requisiti di alimentazione di un modem 5G per smartphone o tablet. L’X35 di Qualcomm è stato inizialmente annunciato come un chip modem 5G per alimentare la prossima generazione di smartwatch. Questo sarà probabilmente ancora il caso d’uso più comune, ma come dimostra il nuovo Linkkey IK511 di TCL, non è l’unico.

Dimensioni ridotte

Anche se i prezzi devono ancora essere annunciati, il Linkkey IK511 promette di offrire agli utenti un modo più conveniente per andare oltre alle reti 4G/LTE e godere dei vantaggi del 5G. Le capacità ridotte significano anche costi ridotti, ma per la maggior parte delle persone l’IK511 dovrebbe offrire prestazioni più che sufficienti per l’uso quotidiano, poiché lo standard RedCap è ancora in grado di fornire velocità di download fino a 150 Mbps e velocità di upload che raggiungono i 50 Mbps.

Per metterlo in prospettiva, uno streaming UHD 4K da Netflix richiede solo 15 Mbps di larghezza di banda, mentre anche i servizi di streaming di altissima qualità, come Disney+ e Apple TV+, raggiungono il picco di circa 40 Mbps.

Democratizzare il 5G

TCL spera che il suo nuovo dongle 5G contribuisca a democratizzare il 5G. “Insieme a Qualcomm Technologies, TCL porterà il 5G a più clienti e contribuirà a segnare un nuovo capitolo nel futuro della connettività e dei dispositivi interconnessi, per accelerare la connettività globale”, ha detto Jesse Wu, direttore generale di Smart Connected Devices di TCL.

Il Linkkey IK511 si unisce al più potente Linkkey IK512, progettato per situazioni che richiedono maggiore larghezza di banda. Supporta velocità 5G fino a 2,46 Gbps, insieme al router Linkhub HH132 Pro per fornire accesso wireless fisso (FWA) a case e piccole imprese. Sebbene TCL affermi che Linkkey IK512 sarà disponibile in Europa entro la fine dell’anno, i prezzi e la disponibilità dell’IK511 non sono ancora stati confermati.