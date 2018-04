E’ da ieri online il portale sull’educazione finanziaria, previdenziale e assicurativa “Quello che conta” del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

I contenuti del portale sono curati dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, cui partecipano amministrazioni centrali dello Stato, autorità indipendenti e rappresentanze dei consumatori (Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, Ministero dello sviluppo economico, Banca d’Italia, Consob, Ivass, Covip, Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo dei consulenti finanziari).

L’obiettivo è quello di fornire un valido supporto ai cittadini che devono prendere decisioni all’interno del campo della finanza familiare e personale, nonché nei campi assicurativo e previdenziale. Il portale viene pubblicato in versione beta, concepita come un test aperto a suggerimenti e indicazioni che cittadini e organizzazioni vorranno trasmettere per migliorarne contenuto e linguaggio, contribuendo con le proprie competenze ed esperienze.

Sei i canali per navigare Quellocheconta.gov.it, posti nella parte superiore della Home Page. Troviamo “5 consigli”, utili a ridurre il rischio davanti alle scelte sull’impiego delle proprie risorse finanziarie, “ABC di quello che conta”, che raggruppa le sottosezioni “7 cose da sapere” senza le quali ogni scelta potrebbe risultare poco consapevole e “12 guide pratiche” che aiutano a comprendere i rischi e le opportunità che si presentano in specifiche circostanze. Questo contenuto è corredato di un “Glossario” di finanza, assicurazione e previdenza in continua evoluzione e della descrizione dei diversi “Strumenti” bancari, finanziari, previdenziali ed assicurativi accessibili sul mercato.

L’accesso ai contenuti è guidato attraverso l’identificazione esemplificativa di “Momenti che contano” nella vita e di nozioni di base utili ad affrontare le scelte di tutti i giorni.

Una vetrina web nel complesso piuttosto semplice, orientata ad una consultazione rapida ed efficace, grazie anche ai collegamenti social Twitter e Youtube. Il sito, infine, non offre applicazione mobile, ma risulta ottimizzato per la navigazione da smartphone, garantendone sia l’accessibilità, sia l’utilizzo.

Contenuti: @@

Grafica: @@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo