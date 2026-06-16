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Quattrone (Federdistribuzione): “Sfida del retail è unire competenze e innovazione”

Quattrone (Federdistribuzione): “Sfida del retail è unire competenze e innovazione”

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Quattrone (Federdistribuzione): “Sfida del retail è unire competenze e innovazione” Adnkronos

(Adnkronos) – “Il mondo del retail è in continua trasformazione: la popolazione aziendale sta invecchiando ma porta con sé esperienza e competenze. Fondamentale che le generazioni si incontrano: questa è allo stesso tempo un’opportunità e una sfida”. Così Francesco Quattrone, direttore affari generali e area lavoro di Federdistribuzione, durante l’evento “Il valore della diversità generazionale e l’innovazione tecnologica. Prospettive per il lavoro nel retail di domani” che si è tenuto a Roma. 

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Redazione Key4biz

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