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Quattro beluga cambiano ‘casa’, il viaggio in camion e aereo dei cetacei bianchi

Quattro beluga cambiano ‘casa’, il viaggio in camion e aereo dei cetacei bianchi

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Quattro beluga cambiano ‘casa’, il viaggio in camion e aereo dei cetacei bianchi Adnkronos

(Adnkronos) – Quattro esemplari di beluga sono stati trasferiti dal parco Marineland dell’Ontario, causa chiusura, al Seaworld di San Antonio, in Texas e allo Shedd Aquarium di Chicago, in Illinois. Nei video, diffusi da due centri, si vede il viaggio dei cetacei che dall’acqua, grazie a un’apposita imbracatura, vengono caricati prima su dei camion e poi su aerei cargo, con tutte le attenzioni e le cure del caso. 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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