»
»
Quattro anni di governo Meloni, il verdetto dei mercati: Piazza Affari bis e spread giù di due terzi

Quattro anni di governo Meloni, il verdetto dei mercati: Piazza Affari bis e spread giù di due terzi

di |
Quattro anni di governo Meloni, il verdetto dei mercati: Piazza Affari bis e spread giù di due terzi Adnkronos

(Adnkronos) – Quattro anni di governo Meloni e il verdetto dei mercati restituisce un’Italia molto diversa da quella dell’ottobre 2022. Piazza Affari ha più che raddoppiato il proprio valore, lo spread Btp-Bund si è ridotto di circa due terzi. Tradotto in cifre: il Ftse Mib, il listino principale di Milano ha superato quota 52 mila punti, mentre il differenziale tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si muove ormai intorno agli 81 punti base. 

Quando Giorgia Meloni si insediò a Palazzo Chigi, il 22 ottobre 2022, Piazza Affari aveva di poco superato i 21mila punti. Oggi siamo oltre quota 52mila. Un rialzo superiore al 140% in meno di quattro anni, durante i quali ha progressivamente recuperato terreno fino ad aggiornare i propri massimi, come quello dei 53.717punti, raggiunto il 7 agosto. Nel solo primo semestre di quest’anno, il Ftse Mib ha guadagnato circa il 15%, facendo meglio delle principali Borse europee. Rally che non deve far passare in secondo piano, però, la forbice evidente tra le società che si quotano e quelle che lasciano il listino. 

Se Piazza Affari misura la fiducia nell’Italia quotata, lo spread racconta quanto è cambiata la percezione del rischio Paese
 

All’insediamento del governo Meloni il differenziale tra Btp e Bund decennali era intorno ai 233 punti base. Oggi si muove tra gli 81 e gli 82 punti. Circa 150 punti base in meno: una riduzione di quasi due terzi in quattro anni. Attenzione, però, a non confondere spread e costo del debito. Il rendimento del Btp decennale resta infatti sopra il 4%, intorno al 4,15%. Il dato che è cambiato radicalmente è il premio aggiuntivo richiesto dal mercato all’Italia rispetto alla Germania. 

Naturalmente, non tutto può essere ricondotto all’azione del governo. Sullo spread pesano, infatti, le decisioni della Bce, il ciclo dei tassi e l’andamento dei rendimenti europei. E sulla corsa di Piazza Affari stanno incidendo il risiko bancario in corso, il rialzo dei prezzi dell’energia e i grandi trend internazionali, uno tutti la crescita dell’AI.  

Tecnologia, energia e finanza sono stati i grandi motori di Piazza Affari. Su base annua il comparto tecnologico ha guadagnato circa il 95%, l’energia oltre il 50%, le assicurazioni quasi il 40% e le banche circa il 33%. STMicroelectronics +99,40%, Saipem +79,46%, Mediobanca +58,00%, i titoli più comprati. E su queste cifre, che potremmo definire il “dividendo della stabilità” che entra in gioco la nuova grande sfida. Trasformare la riduzione dello spread e il rally dell’azionario in crescita. Non sempre, infatti, il verdetto dei mercati coincide con quello dell’economia reale. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche