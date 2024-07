Quasi ultimati i lavori per il rigassificatore di Ravenna. Stafano Venier(Snam)”Entro fine anno contiamo di completare tutte le infrastrutture”

Estratto dell’articolo pubblicato originariamente sulla testata giornalistica Energia Italia News

A confemarlo è l’Ad di Snam, Stefano Venier, in occasione della visita del Titolare dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. “Entro fine anno contiamo di realizzare tutte le infrastrutture, dall’inizio dell’anno prossimo la nave Bw Singapore potrà agganciarsi e ricevere anche la prima nave per fare tutti i test e le prove di verifica”, ha dichiarato Venier.

Lavori ultimati al 90%

Per ora, ha spiegato il manager, “l’avanzamento dei lavori è assolutamente in linea con quelli che erano i programmi, la parte dei lavori a terra è stata completata oltre il 90% e per quanto riguarda i lavori a mare della piattaforma a cui verrà ancorata la Bw Singapore siamo oltre il 50%“. Secondo l’AD, nei prossimi 3-4 mesi si assisterà a un’accelerazione nel completamento delle infrastrutture, ormai quasi pronte. “Contiamo di rispettare la scadenza di fine anno come data per il completamento dei lavori” ha aggiunto […]

