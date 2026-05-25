La corsa americana al quantum vale 2 miliardi: Washington entra nelle aziende strategiche

Washington entra direttamente nel capitale delle aziende del quantum computing e trasforma il calcolo quantistico in una priorità strategica nazionale. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l’amministrazione Trump acquisirà partecipazioni azionarie in nove società del settore attraverso un pacchetto di finanziamenti pubblici da 2 miliardi di dollari, sostenuto dal Chips and Science Act del 2022 approvato durante la presidenza di Joe Biden.

L’obiettivo, secondo quanto riportato dal quotidiano americano, è accelerare la leadership americana nelle tecnologie quantistiche, rafforzare la filiera industriale nazionale e contrastare l’avanzata della Cina in uno dei comparti destinati a ridefinire la competitività globale dei prossimi decenni.

1 miliardo di dollari su IBM per produrrei chip per computer quantistici

La quota più consistente dei finanziamenti andrà a IBM, che riceverà 1 miliardo di dollari per creare una nuova società dedicata alla produzione di chip quantistici. La nuova entità, chiamata Anderon, sorgerà a New Albany, nello Stato di New York, e secondo IBM sarà il primo impianto americano interamente dedicato alla fabbricazione di semiconduttori per computer quantistici. Il governo federale acquisirà una partecipazione nella società, anche se la quota esatta non è stata resa pubblica.

IBM contribuirà con un ulteriore miliardo di dollari di risorse proprie, oltre a trasferire proprietà intellettuale, asset industriali e personale specializzato nella nuova azienda. L’amministratore delegato Arvind Krishna ha spiegato che Anderon non lavorerà soltanto per IBM, ma offrirà le proprie capacità produttive anche ad altri operatori del mercato. “Avranno esattamente le stesse capacità tecnologiche che utilizziamo internamente”, ha dichiarato Krishna a Reuters.

Della partita anche GlobalFoundries, Diraq, D-Wave Quantum, Rigetti Computing, Infleqtion, Atom Computing, PsiQuantum e Quantinuum

Un altro grande beneficiario del programma sarà GlobalFoundries, che riceverà 375 milioni di dollari per costruire negli Stati Uniti un impianto destinato alla produzione di componenti per diverse architetture di computer quantistici. In questo caso il governo americano acquisirà circa l’1% della società.

GlobalFoundries ha annunciato la creazione di una nuova divisione chiamata Quantum Technology Solutions, focalizzata sulla scalabilità industriale dell’hardware quantistico. Gregg Bartlett, chief technology officer dell’azienda, ha spiegato che il gruppo lavorerà su chip di controllo capaci di operare alle temperature estremamente basse richieste dai sistemi quantistici, oltre che su tecnologie avanzate di packaging.

Le altre aziende coinvolte nel piano sono D-Wave Quantum, Rigetti Computing e Infleqtion, che riceveranno circa 100 milioni di dollari ciascuna. Diraq otterrà fino a 38 milioni di dollari per affrontare alcuni dei principali ostacoli tecnici che ancora limitano la potenza dei computer quantistici. Completano il gruppo Atom Computing, PsiQuantum e Quantinuum.

Obiettivo: costruire un ecosistema industriale quantum completo

La strategia americana punta quindi a costruire un ecosistema industriale completo, dalla ricerca alla produzione, in un settore considerato decisivo per la sicurezza economica e tecnologica degli Stati Uniti. Il quantum computing promette infatti di rivoluzionare attività come la scoperta di nuovi farmaci, la modellazione finanziaria, l’intelligenza artificiale e la crittografia.

Negli ultimi mesi i progressi tecnologici hanno aumentato l’interesse degli investitori, anche se restano importanti problemi da risolvere, a partire dagli elevati tassi di errore dei sistemi quantistici.

Il segretario al Commercio Howard Lutnick ha definito gli investimenti “un passo verso una nuova era dell’innovazione americana”, sottolineando come il programma contribuirà alla creazione di migliaia di posti di lavoro altamente qualificati. I

l governo statunitense considera ormai il quantum computing alla stregua di altre tecnologie strategiche, come i semiconduttori avanzati e le terre rare, settori nei quali Washington è già intervenuta con partecipazioni dirette.

Lo scorso anno l’amministrazione aveva convertito incentivi federali in una quota vicina al 10% di Intel, diventando il principale azionista del gruppo. Analoghe operazioni sono state realizzate anche in MP Materials, attiva nell’estrazione di terre rare.

I legami politici con l’amministrazione Trump e le reazioni dei mercati

Non manca una dimensione politica nell’operazione. Due delle società coinvolte hanno legami con l’attuale amministrazione. Emil Michael, oggi responsabile tecnologico del Pentagono, aveva guidato nel 2022 la Spac che portò D-Wave in Borsa. PsiQuantum, invece, nel 2024 aveva raccolto 1 miliardo di dollari da investitori tra cui il fondo venture capital di Nvidia e 1789 Capital, società sostenuta da Donald Trump Jr.

La reazione dei mercati è stata immediata. Dopo l’annuncio, le azioni delle società coinvolte hanno registrato rialzi compresi tra il 6% e il 31%. IBM ha guadagnato circa il 6% nelle contrattazioni pre-market, mentre Infleqtion è salita di oltre il 23%, D-Wave del 16% e Rigetti di quasi il 14%.

Il messaggio di Washington è netto: il quantum computing non è più una tecnologia sperimentale da laboratorio, ma un’infrastruttura strategica sulla quale si giocheranno crescita economica, innovazione industriale e competizione geopolitica. Con questa operazione gli Stati Uniti scelgono di accelerare lo sviluppo del settore assumendo un ruolo diretto anche come investitore industriale.

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