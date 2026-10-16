Quantum, Crosetto: “Con Volta B1 l’Italia si gioca un ruolo nella rivoluzione quantistica”

“Non è un punto di arrivo, ma di partenza“

“Non stiamo semplicemente inaugurando una struttura di calcolo, ma stiamo definendo la posizione dell’Italia nella rivoluzione quantistica”. Guido Crosetto, ministro della Difesa, ha scelto queste parole per sottolineare il significato dell’inaugurazione di Volta B1, il sistema quantistico da 4.400 qubit presentato a Como, città di Alessandro Volta che si è tenuta oggi a Villa Saporiti, sede della Provincia. Un’infrastruttura che rappresenta un nuovo tassello per lo sviluppo delle tecnologie quantistiche italiane e un patrimonio di competenze e opportunità per il territorio.

Per Crosetto, il valore dell’iniziativa va oltre la capacità computazionale della macchina. La vera sfida è decidere quale ruolo l’Italia voglia ritagliarsi in una trasformazione destinata a incidere sull’industria, sulla ricerca, sulla sicurezza e sugli equilibri internazionali.

“Non è un punto di arrivo, ma di partenza”, ha detto il ministro, ponendo una domanda che riguarda il futuro del Paese: “Vogliamo essere un Paese che usa le tecnologie sviluppate altrove oppure vogliamo essere i protagonisti?”.

La tecnologia, ha osservato, è diventata una delle principali espressioni del potere degli Stati. E il quantum, in questa prospettiva, rappresenta una nuova dimensione della politica industriale, capace di incidere sulla competitività e sulla possibilità stessa di prendere decisioni in scenari oggi difficili da immaginare.

“Dobbiamo costruire un’unica Italia del quantum“

Secondo il ministro, l’Italia non parte da una condizione di debolezza sul fronte della ricerca. Il problema, piuttosto, è riuscire a mettere a sistema le competenze e le eccellenze già presenti, evitando che la frammentazione disperda risorse e capacità.

“L’Italia non ha un problema di assenza di eccellenze. Ma dobbiamo organizzarle”, ha sottolineato Crosetto, richiamando la necessità di superare la competizione interna tra centri di ricerca, imprese e istituzioni per costruire una strategia condivisa.

Volta B1 si inserisce in questo patrimonio più ampio, contribuendo ad arricchirlo. “Dobbiamo costruire un’unica Italia del quantum”, è l’indicazione del ministro, che invita a ragionare in termini di capacità nazionali e collaborazione tra i diversi soggetti dell’ecosistema.

In un settore ancora in evoluzione, ha aggiunto, è fondamentale mantenere un approccio aperto alle diverse soluzioni. “Considero fondamentale il principio della neutralità tecnologica”. Non è ancora possibile sapere quali tecnologie saranno dominanti in futuro: per questo, il compito delle istituzioni è favorire la sperimentazione, sviluppare competenze e lasciare che sia il rigore scientifico a orientare le scelte.

Difesa e industria, il valore della doppia applicazione

Un passaggio centrale dell’intervento ha riguardato il rapporto tra innovazione tecnologica e Difesa. Per Crosetto, le esigenze militari possono contribuire allo sviluppo di soluzioni utilizzabili anche in ambito civile e industriale, creando un circuito di crescita reciproca.

“La Difesa non deve essere soltanto un utilizzatore di tecnologie”, ha aggiunto il ministro, indicando nella sperimentazione un’opportunità per accelerare lo sviluppo di nuove capacità.

Il concetto è quello del dual use: tecnologie e conoscenze che possono trovare applicazione sia in ambito militare sia in quello civile. Perché questo meccanismo funzioni, però, non basta che rimanga un principio teorico. “Deve essere un circuito concreto di rafforzamento reciproco”, ha sottolineato Crosetto.

Il ministro ha richiamato, come esempio di questa logica, il polo strategico della dimensione subacquea, evidenziando come le tecnologie maturino anche quando vengono messe alla prova di problemi reali, e non soltanto all’interno dei laboratori.

La sfida riguarda quindi la capacità di creare connessioni tra ricerca, imprese e istituzioni, trasformando le potenzialità scientifiche in applicazioni concrete e nuove competenze industriali.

La vera sfida è il capitale umano

Accanto alla tecnologia, Crosetto ha posto l’accento sulle persone. La competizione del futuro, ha spiegato, non si misurerà soltanto sulla capacità di sviluppare nuovi sistemi, ma anche sulla disponibilità di competenze in grado di comprenderli, utilizzarli e migliorarli.

“Non esiste sovranità tecnologica senza sovranità delle competenze”, ha dichiarato, indicando nella formazione continua una condizione indispensabile per accompagnare l’evoluzione tecnologica.

Il concetto richiamato dal ministro è quello di human readiness: la preparazione delle persone ad affrontare il cambiamento, aggiornando conoscenze e capacità in modo costante. Non basta investire nelle macchine se non si costruisce, parallelamente, un sistema in grado di formare professionisti, ricercatori e tecnici.

In questo senso, Volta B1 può rappresentare un’opportunità non soltanto per la ricerca quantistica, ma anche per la crescita di un ecosistema di imprese e competenze sul territorio. Il valore dell’infrastruttura dipenderà anche dalla capacità di attrarre talenti, favorire collaborazioni e tradurre la sperimentazione in nuove applicazioni.

Dalla capacità di calcolo alla sovranità tecnologica

Il punto, nella visione delineata da Crosetto, è sviluppare la capacità di identificare e assorbire rapidamente le tecnologie emergenti, senza limitarsi ad acquistarle o utilizzarle quando sono già mature altrove.

Volta B1 assume così un significato strategico che va oltre i suoi 4.400 qubit: è una risorsa da inserire in una rete più ampia di ricerca, industria, formazione e applicazioni. “È importante non soltanto per la capacità computazionale, ma per quello che può mettere in moto in termini di capitale umano e aziende”, ha osservato il ministro.

La sfida sarà costruire una concreta user readiness, ovvero la capacità del sistema Paese di utilizzare efficacemente le nuove tecnologie, integrandole nei processi produttivi e nelle attività di ricerca.

L’inaugurazione a Como segna dunque, nelle parole di Crosetto, l’avvio di un percorso che richiede continuità negli investimenti, collaborazione tra le eccellenze e attenzione alla formazione. Perché il ruolo dell’Italia nella seconda rivoluzione quantistica non dipenderà soltanto dalle infrastrutture che riuscirà a realizzare, ma dalla capacità di trasformarle in conoscenza, competenze e opportunità industriali.

Noi inauguriamo oggi il Volta 1, il primo sistema quantistico italiano da 4.400 qubit in Italia, un grande patrimonio per il territorio di Como.

Meloni: “Non dobbiamo essere semplici consumatori o delegare ad altri le scelte sul nostro futuro“

“Con l’inaugurazione di Volta B1, il sistema di quantum annealing più potente installato in Italia e il secondo in Europa, la nostra Nazione compie un passo concreto nella nuova rivoluzione quantistica. Si tratta di un risultato molto significativo, frutto di un lavoro di squadra coordinato dal Sottosegretario Butti, che ringrazio, e che ha coinvolto comunità scientifica, Università e imprese”, ha scritto la Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, nel messaggio inviato alla presentazione del primo quantum annealer industriale d’Italia a Villa Saporiti, a Como.

“Il quantum non è una tecnologia lontana e astratta, ma una capacità di calcolo che può essere utilizzata per affrontare problemi estremamente complessi, analizzare un numero enorme di possibili soluzioni e individuare quelle più efficienti. È uno strumento che può contribuire a migliorare la gestione dell’energia e delle reti, rendere più efficienti i trasporti e la logistica, ottimizzare i processi industriali, sostenere lo sviluppo di nuovi farmaci e aiutare la Pubblica Amministrazione a lavorare meglio e più velocemente”, ha proseguito Meloni.

“È il percorso che il Governo ha scelto di tracciare con l’elaborazione e l’adozione della prima Strategia Italiana per le Tecnologie Quantistiche. Una vera e propria roadmap che ha un obiettivo di fondo: trasformare una grande frontiera scientifica in una capacità concreta per la Nazione, unendo ricerca, formazione, industria e Istituzioni.

Vogliamo che una parte della sua capacità di calcolo possa essere messa a disposizione gratuitamente – ha aggiunto Meloni – secondo modalità trasparenti e programmate, delle Università, degli Enti pubblici di ricerca e delle strutture dello Stato, oltre che dei progetti innovativi di particolare interesse nazionale”.

In termini di competenze, la Premier incalza sulla centralità della dimensione nazionale: “Dobbiamo collaborare con i migliori partner del mondo, senza essere semplici consumatori o delegare ad altri le scelte sul nostro futuro. Il calcolo quantistico non deve sostituire le persone ma ampliare la nostra capacità di comprendere i problemi, assumere decisioni migliori e costruire soluzioni utili alla collettività”.

Como entra nella geografia mondiale del quantum computing: inaugurato il sistema D-Wave da 4.400 qubit

Il sistema Advantage2 è la prima installazione italiana di questa classe di computer quantistici ad annealing. L’obiettivo è creare un polo di collaborazione tra ricerca, imprese e istituzioni per sviluppare applicazioni concrete.

Como è entrata nella geografia europea del calcolo quantistico con l’inaugurazione di D-Wave Advantage2, un sistema di ultima generazione dotato di oltre 4.400 qubit superconduttivi, progettato per affrontare problemi complessi di ottimizzazione in ambiti che vanno dall’industria alla sanità, dall’energia alla logistica.

Non un semplice prototipo sperimentale, ma un’infrastruttura progettata per lavorare su problemi reali. Secondo quanto comunicato dai promotori, si tratta del primo sistema quantistico ad annealing di questa classe installato in Italia e di uno dei pochi fisicamente accessibili in Europa.

Dalla ricerca alle applicazioni industriali

La tecnologia Advantage2 è specializzata nell’ottimizzazione: individuare le soluzioni più efficienti tra un numero elevatissimo di combinazioni possibili. Le applicazioni potenziali comprendono la pianificazione industriale, la gestione dei trasporti e delle flotte, le reti energetiche, la finanza, la ricerca di nuovi materiali, l’intelligenza artificiale e l’organizzazione dei servizi sanitari. Altri ambiti d’interesse sono la sicurezza, la difesa e le infrastrutture strategiche.

Il sistema, appartenente alla sesta generazione della tecnologia quantistica di D-Wave, dispone di oltre 4.400 qubit e più di 40.000 connessioni. Tra le caratteristiche dichiarate figurano una coerenza raddoppiata e una riduzione del rumore del 75% rispetto alla generazione precedente.

Un ecosistema per il quantum a Como

L’installazione punta a fare del territorio comasco un centro di collaborazione tra università, centri di ricerca, imprese e pubbliche amministrazioni. La macchina sosterrà le attività della Q-Alliance, con l’obiettivo di favorire la formazione di nuove competenze, lo sviluppo di progetti industriali e il trasferimento della ricerca verso applicazioni concrete.

L’iniziativa si inserisce anche nel percorso di rafforzamento della sovranità tecnologica italiana ed europea, in un settore considerato strategico per la competitività futura.

Le istituzioni all’inaugurazione

La cerimonia si è svolta al termine dei lavori del Digital Innovation Forum, ospitato a Villa Erba, e nell’ambito delle celebrazioni per il bicentenario della morte di Alessandro Volta.

Tra i partecipanti il sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti, il sottosegretario all’Informazione e all’Editoria Alberto Barachini, il presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca, la rettrice dell’Università dell’Insubria Maria Pierro, Vincenzo Vespri, presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni voltiane, e Alan Baratz, CEO di D-Wave. Era inoltre prevista la partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro della Difesa Guido Crosetto.

Con Advantage2, Como punta a superare il ruolo di sede di una nuova infrastruttura tecnologica per diventare un luogo in cui ricerca e industria possano sviluppare le applicazioni del calcolo quantistico. La sfida sarà trasformare la capacità di calcolo in progetti, competenze e opportunità per il territorio.

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