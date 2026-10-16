Quantum computing, inaugurato a Como Volta B1

4.400 qubit, questa la potenza del Volta B1, il sistema di quantum annealing più potente installato in Italia. Per Butti è un “esempio di controllo italiano di una tecnologia che noi abbiamo voluto aperta”, mentre secondo Crosetto è necessario costruire “un’unica Italia del quantum“.

Invece a Cernobbio, al Digital Innovation Forum, è stato presentato il Manifesto con le 10 azioni per l’Europa del fare innovazione. Le prime due sono quelle indicate da Papa Leone XIV e dall’astronauta Luca Parmitano.

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