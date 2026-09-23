Quantum computing, a Frascati testato il primo qubit transmon “made in Italy”

Ai Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN è stato testato un qubit superconduttivo 3D transmon progettato e fabbricato in Italia. Raffreddato a pochi millesimi di grado sopra lo zero assoluto, ha mantenuto la coerenza quantistica per circa 0,25 microsecondi, validando il processo produttivo sviluppato dalla ricerca italiana.

Passo avanti per la ricerca italiana nelle tecnologie quantistiche. Al laboratorio COLD, CryOgenic Laboratory for Detectors, dei Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN è stato testato con successo un qubit superconduttivo di tipo 3D transmon in alluminio, progettato e realizzato interamente in Italia.

Il dispositivo nasce da una collaborazione che coinvolge INFN, Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR, Università di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Milano, TIFPA di Trento, Università di Firenze, Università di Pisa e Università di Salerno. La fabbricazione è stata realizzata dal CNR-IFN nella NanoMicroFab di Roma Tor Vergata.

Il primo qubit italiano con comportamento quantistico coerente

Il qubit è stato raffreddato a pochi millesimi di grado sopra lo zero assoluto e portato in uno stato di sovrapposizione quantistica.

In queste condizioni il dispositivo ha mantenuto la propria coerenza per circa 0,25 microsecondi. Si tratta di un intervallo sufficiente a dimostrarne il comportamento quantistico e, soprattutto, a validare il processo di fabbricazione sviluppato dai ricercatori italiani.

“È il primo qubit transmon in alluminio realizzato in Italia a mostrare un comportamento quantistico coerente”, ha spiegato Claudio Gatti, responsabile del laboratorio COLD dei Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN.

“A oltre venticinque anni di distanza dalla dimostrazione di Nakamura, questo risultato rappresenta un importante passo avanti per la ricerca italiana nel settore delle tecnologie quantistiche”.

Che cos’è un qubit 3D transmon

La ricerca sui qubit superconduttivi ha origine da una tappa fondamentale del 1999, quando il fisico giapponese Yasunobu Nakamura e i suoi collaboratori dimostrarono per la prima volta il controllo coerente di stati quantistici all’interno di un circuito superconduttivo basato su una giunzione Josephson.

Da allora sono state sviluppate diverse architetture con l’obiettivo di aumentare la stabilità dei qubit e prolungarne il tempo di coerenza. Tra queste c’è il transmon, introdotto nel 2007 e diventato una delle architetture più utilizzate nel settore. Il suo vantaggio è una minore sensibilità alle interferenze esterne rispetto alle generazioni precedenti.

Nel caso del dispositivo testato a Frascati si tratta di una configurazione 3D: il qubit non è inciso su un chip planare, come avviene nelle architetture 2D, ma viene inserito all’interno di una cavità superconduttiva risonante. La cavità utilizzata per il test è stata realizzata nei Laboratori Nazionali di Legnaro dell’INFN.

L’Italia sviluppa una propria capacità di fabbricazione

Il risultato arriva dopo numerosi cicli di progettazione, fabbricazione e caratterizzazione sperimentale.

La ricerca ha consentito di mettere a punto una procedura considerata affidabile per la realizzazione di qubit transmon in alluminio, permettendo all’Italia di entrare nel gruppo, ancora relativamente ristretto, dei Paesi capaci di sviluppare autonomamente questa tecnologia. “I qubit superconduttivi sono gli elementi fondamentali dei circuiti quantistici, utilizzati sia per costruire computer quantistici sia per sviluppare sensori quantistici”, ha spiegato ancora Gatti.

Dalla materia oscura ai simulatori quantistici

Per l’INFN, padroneggiare la tecnologia dei qubit significa poter sviluppare nuovi strumenti destinati anche alla ricerca fondamentale. Tra le applicazioni indicate figurano sensori quantistici per la ricerca della materia oscura ultraleggera e simulatori quantistici destinati allo studio delle leggi fondamentali della natura. Il risultato è stato ottenuto nell’ambito dei progetti QubIT e Quartet della Commissione Scientifica Nazionale V dell’INFN, nati dall’esperienza del precedente progetto SIMP, SIngle Microwave Photon, dedicato ai dispositivi basati su giunzioni Josephson.

L’attività ha ricevuto inoltre finanziamenti dai progetti PNRR ICSC e NQSTI e dal progetto ERC Synergy Grant GravNet, ideato da Claudio Gatti, Diego Blas, Dmitry Budker e Matthias Schott. Con la validazione del primo qubit transmon in alluminio interamente realizzato in Italia, la ricerca nazionale compie quindi un primo passo concreto verso una maggiore autonomia tecnologica nella realizzazione di dispositivi quantistici.

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