La Commissione propone il Quantum Act per portare la ricerca sul mercato, rafforzare le filiere e preparare la crittografia post-quantistica. Restano aperti il nodo dei capitali, quello della frammentazione e delle dipendenze.

La vicepresidente della Commissione europea Virkkunen presenta il Quantum Act, ma è una strada in salita

La Commissione europea prova a colmare con il Quantum Act la distanza tra l’eccellenza scientifica europea e la capacità di trasformarla in imprese, prodotti e infrastrutture. La proposta presentata oggi dalla sala stampa del Parlamento europeo a Strasburgo mette insieme ricerca, industrializzazione, sicurezza delle filiere e preparazione alla crittografia post-quantistica. È un passo necessario, ma certo non ancora la strategia industriale forte che servirebbe per competere con Stati Uniti e Cina.

“Le tecnologie quantistiche plasmeranno il futuro dell’industria, della sicurezza e dell’innovazione, con effetti profondi sulle nostre società. L’Europa deve accelerare. In Europa abbiamo già costruito solide basi: ora dobbiamo portare queste tecnologie su scala industriale, rendere le filiere più resilienti e garantirne un’adozione sicura”, ha dichiarato Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva della Commissione europea per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia.

Il disegno ruota attorno alla Quantum Europe Framework Initiative, che dovrebbe coordinare programmi nazionali ed europei, infrastrutture di calcolo e ricerca, hub per startup e PMI, progetti strategici e accesso agli appalti pubblici. L’EuroHPC Joint Undertaking, o il suo successore, diventerebbe il principale soggetto attuatore.

La direzione è condivisibile: evitare duplicazioni e consentire a ricercatori e aziende di accedere a risorse oltre i confini nazionali. Il problema è che la proposta affida molto alla coordinazione, senza ancora indicare obiettivi industriali vincolanti, tempi misurabili o risorse dedicate.

Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva della Commissione europea per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia

Quantum Act e sovranità tecnologica: il nodo dei capitali e della frammentazione delle risorse

Il limite più evidente è infatti quello finanziario, soprattutto in contesto globale dove la competizione è feroce. Secondo la Commissione, nel 2025 le aziende europee hanno raccolto circa 1,1 miliardi di euro di investimenti privati nel quantum, contro circa 7 miliardi negli Stati Uniti. L’Europa ospita circa un terzo delle aziende quantistiche mondiali e ha investito oltre 11 miliardi di fondi pubblici con gli Stati membri, ma la frammentazione e la debole domanda industriale frenano la crescita.

L’eccellenza accademica, da sola, non impedisce che le imprese vengano acquisite o trasferiscano altrove le attività per trovare capitali e clienti. Per questo Virkkunen ha rilanciato il Sovereign Tech Equity Fund (STEF), con un obiettivo di lungo periodo di 50 miliardi di euro da mobilitare e una necessità iniziale di circa 400-500 milioni.

Un altro problema di non poco conto è che il fondo è ancora da costruire, con il possibile contributo della Banca europea per gli investimenti e di investitori privati. Secondo il Financial Times i dettagli operativi potrebbero arrivare a febbraio 2027 e che l’idea è usare risorse pubbliche per attrarre capitali privati.

Il Quantum Act, intanto, servirà a porre le basi giuridiche, gli eventuali finanziamenti dell’Unione europea dipenderanno dalle decisioni di bilancio. Il passaggio tra annuncio e capitale effettivamente investito resta quindi tutto da dimostrare.

Materie prime e filiere: il punto cieco europeo

C’è poi il capitolo delle dipendenze strutturali. La Commissione vuole mappare fornitori, componenti e colli di bottiglia e diversificare gli approvvigionamenti di materie prime critiche.

Virkkunen ha ricordato in conferenza stampa che nove materiali critici necessari non sono prodotti in Europa. È un’ammissione strategica, ma mappare non significa garantire forniture. Senza accordi di lungo periodo, capacità di raffinazione e produzione, riciclo e scorte, il settore resterà esposto a decisioni prese fuori dall’Unione. La collaborazione con partner definiti dalla vicepresidente come “affini” può ridurre il rischio, non sostituisce una base industriale europea.

Il coordinamento sulla crittografia post-quantistica è altrettanto urgente, ma va tenuto distinto dallo sviluppo di computer quantistici: serve a proteggere oggi dati e infrastrutture che potrebbero essere decifrati in futuro. Qui contano standard interoperabili, inventario dei sistemi vulnerabili, scadenze e acquisti pubblici coerenti, non solo una cornice comune.

Il Quantum Act può diventare un’infrastruttura politica utile se Parlamento e Consiglio lo rafforzano con impegni finanziari pluriennali, obiettivi verificabili, domanda pubblica europea e strumenti per trattenere proprietà intellettuale e capacità produttiva. Senza questi elementi, i pilastri individuati rischiano di restare una cornice di coordinamento sopra 27 strategie nazionali. La scommessa dei 50 miliardi è possibile solo se gli Stati membri accettano di mettere in comune capitali e priorità. Per ora Bruxelles ha indicato la direzione; non ha ancora dimostrato di avere la forza finanziaria e politica per percorrerla.

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