Quanto guadagna uno youtuber, Jeffree Star il più ricco

Quanto guadagna uno youtuber? Posso pensare di farne una carriera? Se lo chiedono in molti, soprattutto giovani. La risposta ovvia è che in realtà la grandissima parte di chi posta video su Youtube non guadagna nulla o pochissimo, certo non abbastanza per viverci. E probabilmente neanche ci punta.

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

Quanto guadagna uno youtuber? Posso pensare di farne una carriera? Se lo chiedono in molti, soprattutto giovani. La risposta ovvia è che in realtà la grandissima parte di chi posta video su Youtube non guadagna nulla o pochissimo, certo non abbastanza per viverci. E probabilmente neanche ci punta. Tuttavia per i tanti che caricano video con l’intenzione di avere così tante views da guadagnare uno stipendio mensile o più vi sono alcuni parametri da considerare.

Come si fa a guadagnare con Youtube

Attualmente Google paga allo youtuber il 68% delle entrate di Adsense che il video genera. Nel 2018 era solo il 55%, e quindi c’è stato un miglioramento da questo punto di vista ma quanto guadagna uno youtuber dipende proprio da quanto rende la pubblicità e questo dipende da moltissimi fattori come, per esempio, il Paese in cui avvengono le visualizzazioni, se si tratta di contenuti family friendly, se il target può essere alto-spendente, e altro ancora. Ma generalmente l’advertiser paga tra i 10 e i 30 centesimi di dollari per ogni view, in media 18. Solo una parte va al canale Youtube, tanto che questo riceve circa 18 dollari ogni 1000 visualizzazioni di pubblicità. Il che vuol dire, e queste sono le cifre che interessano agli youtuber, circa 3-4 dollari ogni 1000 views effettive.

Quanto guadagna uno youtuber?

Queste cifre sono quelle che si ricavano però a patto di avere un engagement superiore al 60-65%. L’engagement è il tasso percentuale di coinvolgimento dei post, considerando like, dislike, commenti in proporzione alle visualizzazioni. Insomma misura quanto effettivamente le persone interagiscono con il video visto. Uno youtuber può contare su molti subscriber sul proprio canale ma se questi non reagiscono effettivamente a quanto pubblicato, non può monetizzarlo in modo efficiente. E così come si vede dalla nostra infografica il suo guadagno dipende moltissimo da tale engagement.

I più famosi Youtuber americani

Se questo è del 30%, ovvero se su 100 visualizzazioni sono in 30 a mettere like o commentare, con 1.000 views al giorno si arriva a guadagnare tra i 380 e i 640 dollari all’anno, molto poco dunque. Con 10.000 le entrate crescono a 3.400 – 5.700 annui, e solo con 100mila si arriva a 33mila-56mila. Un ottimo stipendio, soprattutto per un giovane. Ma sono in pochi ad arrivare a tale risultati.

Molto meglio va se l’engagement arriva al 60%. In questo caso questi numeri raddoppiano, e chi riesce a fare 100.000 visualizzazioni al giorno e a fare interagire la gran parte degli viewer arriva a entrate tra 84 e 140 mila dollari annui.

Gli youtuber più ricchi del mondo

Naturalmente soprattutto gli youtuber professionisti per guadagnare il più possibile non si affidano solo alla pubblicità, o comunque non solo a Adsense. Possono inserire per esempio annunci skippabili, riquadri con advertising più o meno fastidioso per l’utente. Possono anche inserire link nella descrizione, per esempio, a prodotti dalla cui vendita si riceveranno percentuali. I più famosi creano un merchandise, e dagli acquisti effettuati così ricavano ulteriori entrate. Oppure nei video possono sponsorizzare un brand, per esempio in ambito fashion.

Il target degli youtuber più famosi del mondo

Ma appunto quali sono gli youtuber con maggiore successo finanziario? Ai primi posti vi è per esempio il make up artist Jeffree Star, con un patrimonio netto stimato in 200 milioni di dollari, seguito a distanza dallo svedese Felix Arvid Ulf Kjellberg, che nel canale PewDiePie, posta video spiritosi e a volte controversi. Ha circa 40 milioni di dollari. 10 in più degli animatori di Dude Perfect, canale di sport che vale 30 milioni.

A 50 milioni, invece, ammontano gli asset di Ryan Kaji, un ragazzino che con il canale Ryan’s World mira specificatamente ai bambini, che del resto recentemente sono tra i maggiori utenti del social americano. E che dopo avere passato parte dell’infanzia guardando video spesso cercano di emulare i propri idoli sperando di avere lo stesso successo.

Pubblicità e monetizzazione

Ma come vengono pagati gli youtuber per i video realizzati? Lo sappiamo tutti: la principale fonte di guadagno tramite il canale Youtube è la pubblicità. Per cui, più un video acquisisce tante visualizzazioni e più l’autore avrà un introito maggiore, che viene versato direttamente sull’account Adsense. Per poter inserire le pubblicità nei propri filmati, però, prima uno youtuber deve monetizzare il suo canale. In che modo? O si rivolge a network di terze parti che, fondamentalmente, fanno da intermediari, o entra a far parte direttamente del programma partner di Youtube.

Come si diventa ricchi con Youtube

Ma allora tutti possono monetizzare? Assolutamente no, perché per guadagnare con i video su Youtube bisogna rispettare le linee guida del portale, cioè postare con frequenza (almeno 1 volta a settimana), non inserire frammenti di video o delle musiche coperte da copyright o copiare video da altri canali, non pubblicare video con riferimenti sessuali o violenti espliciti. A questo punto, solo quando l’autore dei video raggiungerà almeno i 1000 iscritti e le 400mila visualizzazioni nell’arco di 12 mesi potrà iniziare a monetizzare. Eppure non finisce qui: già, perché Youtube controlla regolarmente che le linee guida vengano rispettate e potrebbe richiedere l’invio di alcune informazioni a riprova del fatto di essere realmente in possesso di tutti i diritti di far parte del programma partner.

Fare lo youtuber è un gioco

Il mondo ludico si adegua sempre ai trend del mercato. E, dal momento che il ruolo dello youtuber è diventato rilevante, in tanti provano ad emulare i propri “idoli” di Youtube, a volte nella realtà e altre volte nella finzione. Per chi voglia infatti divertirsi a fare lo youtuber ci sono alcuni giochi da youtuber, come

Youtuber Go Master , un gioco da tavolo per vestire per qualche minuto i panni di un aspirante youtuber, che deve impegnarsi per raggiungere i suoi 100mila followers vincendo tutte le sfide;

, un gioco da tavolo per vestire per qualche minuto i panni di un aspirante youtuber, che deve impegnarsi per raggiungere i suoi 100mila followers vincendo tutte le sfide; Youtubers life, un gioco di simulazione della vita di uno youtuber. L’avatar deve gestire i video per il proprio canale, la vita sociale del personaggio, tutta la rete di followers e iniziare a guadagnare denaro monetizzando i propri contenuti digitali.

La classifica dei migliori youtuber italiani

Se Jeffree Star è lo youtuber più pagato al mondo, quali sono invece in Italia i migliori youtuber? Al primo posto della top five, secondo i dati di SocialBlade, il sito web che monitora le statistiche dei vari membri dei canali social come Youtube, c’è Lorenzo Ostuni (in arte FAVIJTV) con oltre 6.200.000 iscritti. Il giovane youtuber ha aperto il canale solo nel 2012 e in meno di 10 anni è diventato il più influente nella community distinguendosi per i contenuti di videogames e di informatica pubblicati. A seguire, in ordine di popolarità e numero di iscritti:

I Pantellas , due formato dagli animatori Jacopo Malnati e Daniel Marangiolo, che pubblicano sul canale Youtube dal 2009 sketch divertenti raggiungendo un vasto pubblico. Gli iscritti hanno superato la soglia dei 5.460.000. Tra i loro video più famosi la parodia di Dragon Ball Z ha avuto oltre 6 milioni di visualizzazioni .

, due formato dagli animatori Jacopo Malnati e Daniel Marangiolo, che pubblicano sul canale Youtube dal 2009 sketch divertenti raggiungendo un vasto pubblico. Gli iscritti hanno superato la soglia dei 5.460.000. Tra i loro video più famosi . ST3PNY, pseudonimo di Stefano Lepri, vanta quasi 4,5 milioni di iscritti raggiunti in 11 anni. Il suo canale infatti è attivo solo dal 2010.

pseudonimo di Stefano Lepri, Il suo canale infatti è attivo solo dal 2010. Me contro te , duo composto da Sofia Scalia (Sofi) e Luigi Calagna. Il canale, attivo dal 2014, conta oggi circa 6 milioni di iscritti.

, duo composto da Sofia Scalia (Sofi) e Luigi Calagna. Il canale, attivo dal 2014, Cicciogamer89 , pseudonimo di Mirko Alessandrini, noto al pubblico per i suoi video ironici e divertenti. In 9 anni il canale ha raggiunto più di 3 milioni di iscritti.

, pseudonimo di Mirko Alessandrini, noto al pubblico per i suoi video ironici e divertenti. Ilvostrocarodexter, nome d’arte di Luca Denaro, che vanta 3 milioni di iscritti in 10 anni.

I 5 migliori film degli youtuber italiani

Alcuni youtuber italiani hanno aumentato la loro popolarità, e quindi le visualizzazioni e gli incassi, collaborando alla realizzazione di pellicole cinematografiche. I film degli youtuber italiani più famosi sono 5:

Fabio Rovazzi interpreta i panni del “ vegetale ” (nel senso di incapace a trovare un lavoro) nell’omonima commedia italiana diretta da Gennaro Nunziante.

interpreta i panni del “ ” (nel senso di incapace a trovare un lavoro) nell’omonima commedia italiana diretta da Gennaro Nunziante. Game Therapy , un lungometraggio diretto da Ryan Travis con alcuni youtuber debuttanti come Leonardo De Carli, Favij, Clapis e Zoda.

, un lungometraggio diretto da Ryan Travis con alcuni youtuber debuttanti come Addio Fottuti Musi Verdi , un film comico di fantascienza, con la partecipazione straordinaria del gruppo napoletano “ The Jackal ”.

, un film comico di fantascienza, con la partecipazione straordinaria del gruppo napoletano “ ”. Sempre meglio che lavorare , una pellicola prodotta da Pietro Valsecchi e distribuita da Medusa, in cui hanno partecipato gli attori romani The Pills.

, una pellicola prodotta da Pietro Valsecchi e distribuita da Medusa, in cui hanno partecipato gli attori romani Succede, un film tratto dall’omonimo romanzo della giovane youtuber Sofia Viscardi.

I dati si riferiscono al 2021

Fonte: SocialBlade e Youtube Fandom