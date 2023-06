Quanto guadagna un giocatore di serie A: tutti i numeri

In testa alla classifica ci sono quelli della Juventus che incassano, mediamente, ogni anno 5,48 milioni di euro. In seconda posizione ci sono i giocatori dell’Inter, ognuno dei quali si porta a casa 4,51 milioni l’anno lordi. In terza posizione c’è la Roma, con 3,1 milioni in media a giocatore.

Ovvio, in testa ci sono i giocatori della Juventus. E, altrettanto ovviamente, secondi in classifica sono quelli dell’Inter mentre al terzo posto, contrariamente alla classifica delle squadre di calcio con più tifosi, non c’è il Milan ma c’è la Roma. I calciatori del Milan sono in quarta posizione e comunque non si possono certo lamentare perché se andiamo a vedere quanto guadagna un giocatore si serie A si scopre che una buona parte di loro incassa ogni anno almeno un milione.

Vediamo i numeri premettendo che si tratta delle remunerazioni lorde per i calciatori di alcune tra le più importanti squadre di calcio italiane e che i dati si riferiscono alla stagione 2022-2023. Come detto in testa alla classifica ci sono quelli della Juventus che incassano, mediamente, ogni anno 5,48 milioni di euro. Un vero tesoro. E bisogna anche considerare che in questa stagione non c’è Ronaldo in bianconero sennò la media sarebbe certamente stata superiore. In seconda posizione, come mostra la grafica qui sopra, ci sono i giocatori dell’Inter ognuno dei quali si porta a casa 4,51 milioni l’anno lordi. In terza posizione c’è la Roma, come detto: 3,1 milioni in media a testa. Può essere interessante mettere in relazione quanto guadagna un giocatore di serie A con la proprietà delle squadre.

Per esempio: la Juventus (praticamente da sempre) appartiene alla famiglia Agnelli che la controlla attraverso la finanziaria Exor domiciliata in Olanda. L’Inter è di una società italiana, ma che è controllata dalla Suning Holdings Group, fondata nel 1990 da Zhang Jindong. Suning ha comprato la squadra nerazzurra nel 2016 e dal 2021 cerca inutilmente un acquirente dopo aver investiti somme ingenti per rafforzare il club. La proprietà della Roma è invece della The Friedkin Group, un’azienda statunitense di proprietà della famiglia Friedkin che ha comprato la squadra nel 2020 dall’ex proprietario James Pallotta.

In quarta posizione troviamo il Milan i qui giocatori incassano una media annua di 2,61 milioni, cioè poco meno della metà dei colleghi della Juventus. Il Milan appartiene al fondo di investimento americano Elliott Management Corporation che l’ha comprato nel 2018 dal miliardario cinese Li Yonghong, che è stato costretto a cedere la proprietà perché non è riuscito a rimborsare un prestito di 300 milioni di euro concesso proprio da Elliott per finanziare l’acquisto del club nel 2017.

Arriviamo alla quinta posizione dove c’è il Napoli. I giocatori partenopei, tutto sommato, non guadagnano molto, visto il rendimento sul campo. Nella stagione 2022-2023 sono in testa alla classifica e lanciatissimi verso lo scudetto. Ebbene: il loro reddito lordo annuo medio è di 2,57 milioni di euro. La proprietà del Napoli, dal 2004, è Aurelio De Laurentiis. La squadra, sotto la sua gestione, ha vinto due Coppe Italia, due Supercoppe italiane e una Coppa Uefa. Piccola riflessione: il primo italiano proprietario di una squadra di calcio di serie A, nella classifica stilata in base quanto guadagna un giocatore di serie A, è solo in quinta posizione. Naturalmente se si considera la Juventus una squadra posseduta da una società straniera come, formalmente, è.

