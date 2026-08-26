Quanto fa di share Report? In media l’8,81%

La stagione 2025-2026 di Report si è chiusa il 31 maggio 2026 con il miglior risultato dell’annata: 11,9% di share e 1.765.000 spettatori. È il picco di un’annata partita il 26 ottobre 2025 con il 9,3% e chiusa, in media, all’8,81%.

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La stagione 2025-2026 di Report si è chiusa il 31 maggio 2026 con il miglior risultato dell’annata: 11,9% di share e 1.765.000 spettatori. È il picco di un’annata partita il 26 ottobre 2025 con il 9,3% e chiusa, in media, all’8,81%. L’analisi di Truenumbers si basa su una serie di 24 puntate distribuite in due blocchi: sedici da fine ottobre all’8 febbraio, poi una pausa di nove settimane in cui la prima serata della domenica di Rai 3 è passata a Presadiretta, e altre otto dal 12 aprile al 31 maggio. Il secondo blocco di puntate ha funzionato meglio del primo: 9,13% di share medio contro 8,66%, con una media di 1.584.000 spettatori contro 1.535.000.

Gli ascolti di Report 2025-2026

Lo scontro, anche politico e non solo giudiziario, che coinvolge il conduttore di Report (che ha sostituito Milena Gabanelli) dovrebbe partire proprio dai numeri, cioè dallo share della trasmissione, così come dovrebbero essere valutati i compensi dei collaboratori. La trasmissione di approfondimento Rai ha uno share medio dell’8,81% in prima serata e, proprio per una trasmissione giornalistica, non è niente male. Altro discorso, ovviamente, è la vicenda giudiziaria che vede protagonista Valter Lavitola che ha confessato di essere il mandante dell’attentato dinamitardo contro il conduttore.

Quattro puntate hanno superato il 10%

Ma torniamo ai numeri degli ascolti di Report 2025-2026. Tra la puntata peggiore e la migliore ci sono 5,9 punti di share, e sono separate da sette giorni. Il 24 maggio Report tocca il minimo stagionale con il 6% e 1.028.000 spettatori; il 31 maggio arriva all’11,9%. In termini di pubblico la differenza è di 737.000 spettatori, il 71,7% in più. Il record di ascolto in valore assoluto, però, non coincide con il record di share: i 1.854.000 spettatori del 3 maggio valgono il 10,3%, 1,6 punti in meno rispetto al 31 maggio.

Il 30 novembre 2025 e il 31 maggio 2026 Report ha registrato esattamente lo stesso numero di spettatori: 1.765.000. Il primo vale il 10%, il secondo l’11,9%. La differenza sta nel denominatore: a fine maggio davanti al televisore c’è meno gente, e la stessa platea pesa di più. Le puntate a doppia cifra sono state quattro su 24, il 16,7%. Tredici, il 54,2%, hanno chiuso sopra il 9%. La mediana stagionale è 9,05%, superiore alla media: a tirare giù il dato medio sono poche puntate molto basse.



Consideriamo ora le 5 puntate di marzo Presadiretta: ha registrato una media di 867.400 spettatori e il 4,72% di share: rispetto alla media stagionale di Report, 1.551.458 spettatori e 8,81%, sono 684.058 spettatori in meno a puntata e 4,09 punti di scarto, con Report che raccoglie il 78,9% di pubblico in più. Il dato più eloquente sta agli estremi: la migliore puntata di Presadiretta, il 15 marzo con 962.000 spettatori e il 5,3%, resta sotto la peggiore di Report, il 24 maggio con 1.028.000 spettatori e il 6%. Nelle cinque domeniche di marzo la prima serata della domenica di Rai 3 non ha mai superato il milione di spettatori.

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I dati si riferiscono alla stagione 2025-2026

Fonte: Elaborazione Truenumbers su dati Auditel

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