Quanto costa Internet senza una promozione attiva?

Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

Vi siete stufati di pagare mensilmente per un’offerta smartphone perché non utilizzate spesso i servizi dell’operatore e volete puntare su soluzioni a consumo? Probabilmente volete sapere quanto costa Internet senza promozione attiva nella sim: oggi cercheremo di riassumere in un unico articolo tutte le informazioni sulle tariffe Internet base dei principali operatori, ossia TIM, Vodafone, Wind, Tre e Iliad.

Possiamo fin da subito dirvi che l’uso dei dati senza promozioni e offerte costerà molto, molto di più rispetto ad un pacchetto dati o tutto compreso: se utilizzate abitualmente la rete Internet mobile, quindi, è sconsigliabile affidarsi ai piani base (potrete, ad esempio, fare un confronto delle tariffe cellulari per capire quali proposte sono più adatte alle vostre esigenze). Leggendo i prossimi paragrafi capirete perché.

Vodafone

Il traffico internet generato senza promozioni o tariffe dedicate con Vodafone ha un costo di 6 euro al giorno per 5 GB. Se si supererà il bundle massimo, inoltre, è previsto un contributo di 2 euro per 100 MB scaricati, con scatti anticipati di 100 KB. La connessione non potrà essere utilizzata per le app di file sharing o P2P, ma è compatibile con i servizi VOIP.

TIM

L’operatore Telecom Italia Mobile prevede l’applicazione della tariffa Flat Day nel caso in cui non vi fossero promozioni o offerte attive sulla sim. Il costo per la navigazione sarà di 4 euro al giorno per 500 MB di dati. Al superamento del limite si potrà continuare a navigare senza costi aggiuntivi con una velocità ridotta di 32 kbps.

Wind

Pare che l’operatore abbia eliminato la tariffa Internet Daily, praticamente identica alla Flat Day del concorrente TIM. La connessione dati senza promozioni o offerte, quindi, verrà tariffata secondo quanto previsto dal piano base, solitamente al costo di 24 cent per ogni MB scaricato.

Tre

Anche l’offerta Tre Italia prevede la tariffazione del piano base, più precisamente di Power29: per quanto riguarda la navigazione Internet, quindi, la connessione avrà un costo di 20 centesimi a MB.

Iliad

I clienti dell’operatore francese non possono attivar una sim senza offerta attiva: coloro che supereranno i GB previsti dal piano sottoscritto (o i 40 MB nel caso della tariffa Voce) pagheranno 90 centesimi ogni 100 MB scaricati, praticamente 9 euro a GB.

Quando affidarsi alle tariffe Internet base

Come abbiamo già accennato all’inizio, l’uso di Internet senza promozione attiva nella sim è sconveniente rispetto all’attivazione di un piano che comprende anche dei dati o di un’offerta solo Internet mobile: possono esservi dei casi in cui le tariffe base sono più convenienti? Solo un utilizzo limitatissimo di Internet su cellulare (si parla di pochissime volte all’anno) può giustificarne l’utilizzo, in rapporto ai costi particolarmente interessanti delle offerte tutto compreso proposte dalle compagnie, soprattutto negli ultimi anni.

Chi possiede uno smartphone tenderà ad utilizzare praticamente ogni giorno la connessione dati per sfruttare tutti i servizi integrati, le app, i giochi, etc…. Potrà certamente affidarsi alla rete Wifi di casa, agli hotspot sparsi in locali e luoghi pubblici, ma per avere una connessione veramente “always on”, una rete Internet mobile è spesso d’obbligo, cosi da evitare una spesa spropositata anche solo per un istante di navigazione con il proprio operatore.

Valutate, quindi, in base alle vostre abitudini, alle vostre effettive necessità e a seconda della copertura Wifi presente nella zona in cui abitate e frequentate per lavoro o svago.