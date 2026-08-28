Quanto costa in bolletta la chiusura prolungata dello stretto di Hormuz?

La chiusura dello stretto di Hormuz ha fatto salire i costi per almeno due motivi: da un lato, le tensioni geopolitiche hanno creato incertezza sui mercati, facendo salire le quotazioni e, dall’altro lato, l’impossibilità di usare una delle rotte più importanti ha fatto lievitare i costi delle forniture alternative.

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Stati Uniti e Iran non sono ancora arrivati a un’intesa in merito alla gestione dello stretto di Hormuz, che a circa sei mesi di distanza dall’inizio della guerra, continua a non essere pienamente operativo. Le trattative per la riapertura sono in corso, ma i tempi e le modalità dell’accordo sono incerti.

Questo clima di tensione si riflette sui prezzi delle materie prime e delle bollette, con un aggravio di spesa che interessa soprattutto le utenze del gas ma, indirettamente, anche quelle dell’elettricità. Confrontare le migliori offerte gas permette di tenere sotto controllo le proposte di più fornitori e scegliere di volta in volta le opzioni più convenienti. Il comparatore di SOStariffe.it semplifica questo passaggio, consentendo di monitorare le soluzioni di vari fornitori partner.

Perché la chiusura dello stretto di Hormuz fa aumentare le bollette?

Lo stretto di Hormuz separa le coste iraniane da quelle dell’Oman. La sua posizione lo rende uno snodo fondamentale dei traffici mondiali di petrolio e gas: prima degli attacchi di USA e Israele all’Iran, da questo stretto transitava circa un quinto del petrolio e del GNL (gas naturale liquefatto) del pianeta.

In questi mesi di guerra lo stretto di Hormuz è stato chiuso e riaperto più volte, ma il traffico è comunque molto ridotto e per il trasporto del petrolio e del gas i Paesi che importavano dall’area hanno dovuto trovare soluzioni alternative, affidandosi ad altri Paesi e a trasporti tramite oleodotto o rotte marittime diverse.

La chiusura dello stretto di Hormuz, quindi, ha fatto salire i costi per almeno due motivi: da un lato, le tensioni geopolitiche hanno creato incertezza sui mercati, facendo salire le quotazioni e, dall’altro lato, l’impossibilità di usare una delle rotte più importanti ha fatto lievitare i costi delle forniture alternative.

A pagare il prezzo più alto sono soprattutto i Paesi europei, che importavano una grande quota di energia dall’area mediorientale. Passava da Hormuz, ad esempio, il 10% del GNL, il 57% del gasolio e il 6% del petrolio importati dall’Italia.

Di quanto aumentano le bollette se lo stretto di Hormuz non riapre?

In questi mesi istituzioni, società e associazioni hanno elaborato delle stime per comprendere l’impatto sulle bollette del blocco ai traffici marittimi nello stretto di Hormuz. Una chiusura prolungata dello stretto può far salire ulteriormente i prezzi del gas, creando crescenti preoccupazioni per la sostenibilità delle bollette nel prossimo inverno.

Attualmente sia il prezzo all’ingrosso italiano, il PSV, sia quello europeo, il TTF della Borsa di Amsterdam, sono sensibilmente più alti rispetto al periodo precedente alla guerra in Iran. Mentre a inizio anno entrambi erano tra i 34 e i 35 €/MWh, nel mese di agosto hanno superato la soglia dei 50 €/MWh, con un picco di 66 €/MWh per il TTF.

Secondo le stime, per una famiglia tipo italiana, la spesa per le bollette per il 2026 salirà di quasi 300 euro, con un aumento più forte per il gas e più contenuto per l’elettricità. L’impatto effettivo, comunque, dipenderà dalla durata del blocco di Hormuz e dal tipo di contratto attivato con il proprio fornitore.

Come difendersi dal caro bollette

Gli aumenti dei prezzi all’ingrosso dell’energia possono avere effetti diversi sulle bollette, a seconda delle condizioni previste dal contratto sottoscritto e, in particolare, del tipo di tariffa scelta.

È importante sottolineare che l’impatto sui consumatori non è uguale per tutti e dipende dal tipo di tariffa sottoscritta. Le offerte a prezzo indicizzato risentono più rapidamente delle variazioni delle quotazioni all’ingrosso: se il prezzo del gas aumenta a causa delle tensioni legate allo stretto di Hormuz, il rincaro può quindi riflettersi sulla bolletta nei successivi aggiornamenti.

Con un’offerta a prezzo fisso, invece, il prezzo della componente energia stabilito dal contratto rimane invariato per tutta la durata dell’offerta, proteggendo il consumatore dalle oscillazioni del mercato fino alla scadenza del contratto. Questo non significa, però, che una tariffa a prezzo fisso sia sempre più economica: la convenienza dipende dalle condizioni dell’offerta e dall’andamento dei prezzi nel periodo considerato.

Per valutare se l’attuale tariffa è ancora conveniente alla luce dell’andamento dei prezzi dell’energia, è possibile confrontare le offerte disponibili sul mercato. Il comparatore di SOStariffe.it consente di mettere a confronto le proposte luce e gas di diversi fornitori partner e di individuare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze, valutando anche la differenza tra offerte a prezzo fisso e indicizzato.

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