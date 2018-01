Ombre su Quantic Dream: lo studio accusato di sessismo e razzismo

La stampa francese ha pubblicato diverse accuse mosse da ex impiegati a Quantic Dream, studio di sviluppo di Detroit: Become Human.

David Cage e Guillaume de Fondaumière, direttori di Quantic Dream, sono accusati di comportamenti poco appropriati. Tra le accuse mosse figurano pressioni per far lavorare il personale oltre il dovuto e il favoreggiamento di una cultura sessista e razzista.

Motivo di particolare controversia è una raccolta di centinaia di immagini elaborate con Photoshop. Le Monde descrive così il materiale: “Le immagini più scioccanti mostrano collaboratori di Quantic Dream in posizioni sessuali, contornate da espressioni sessiste, omofobiche o anche con richiami al nazismo”.

David Cage, che viene descritto come una figura difficile con cui lavorare, avrebbe secondo le segnalazioni un comportamento definito dispotico, esigerebbe dagli impiegati orari di lavoro prolungati e non sarebbe incline ad ascoltare. Cage è anche accusato di mancanza di rispetto per le colleghe, che sarebbero state oggetto di battute volgari, così come le attrici presenti nei giochi sviluppati dallo studio.

Cage e De Fondaumière hanno respinto con veemenza le accuse. “Vogliamo parlare di omofobia?”, ha commentato Cage. “Lavoro con Ellen Page, che si batte per i diritti della comunità LGBT. Vogliamo parlare di razzismo? Lavoro con Jesse Williams, che si batte per i diritti civili negli USA. Giudicatemi per il mio lavoro”.

“Sarò estremamente chiaro”, ha commentato De Fondaumière in merito alle accuse di avances mosse agli impiegati. “Non è accaduto niente del genere”.