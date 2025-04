Quanti sono i cardinali? Nel mondo 252, 47 sono italiani

Un posto speciale è occupato dai cardinali italiani: sono 45 dei quali 19 sono elettori e 26 non elettori. Siamo tra i paesi europei con il più alto numero di cardinali in carica.

Il 70% degli elettori sono stati nominati da Francesco. In Europa sono 108, in Asia 32

Sapete quanti sono i cardinali nel mondo? In totale sono 252, 107 dei quali sono stati creati da papa Francesco, scomparso il 21 aprile 2025 alle 7,35 del mattino, altri 64 da Benedetto XVI e altri 55 da san Giovanni Paolo II. ecco la provenienza dei cardinali attualmente in carica:

Europa : 108

: 108 America : 61

: 61 Asia : 32

: 32 Africa : 32

: 32 Oceania: 9

Di questi 47 sono italiani dei quali 21 elettori e 26 non elettori, cioè che hanno superato gli 80 anni d’età.

Quanti sono i cardinali elettori nel mondo

I cardinali nel mondo sono 252, di questi 135 sono elettori e 117 non elettori. Qual è la differenza? I cardinali elettori sono coloro che hanno meno di 80 anni e prendono parte al Conclave per l’elezione di un nuovo papa. I non elettori, invece, fanno parte del collegio dei cardinali ma dopo aver compiuto gli 80 anni di età non hanno più diritto di voto in Conclave. E’ da notare che ben 99 dei 135 cardinali elettori sono stati creati da Francesco in ben 10 tornate: circa il 70%. I dati sono stati aggiornati in base alle ultime affermazioni della sala stampa vaticana e per questo il grafico interattivo potrebbe non essere perfettamente rispondente alle comunicazioni ufficiali.

Il collegio dei cardinali per ordine di appartenenza

Dei 211 cardinali nel mondo ben 165 non appartengono a nessun ordine religioso. Degli altri 46, 9 sono dell’ordine dei Salesiani, 6 dei Gesuiti, 4 dei Frati Cappuccini, 3 dei Frati Minori, 2 degli Spiritani, 2 dei Dominicani, 2 dei Vincenziani e 2 dei Claretiani. C’è solo 1 rappresentante, invece, per i seguenti ordini religiosi: Francescani Conventuali, Congregazione di Santa Croce, Comboniani, Redentoristi, Istituto Secolare Pio IX, Missionari del Sacro Cuore di Gesù, Agostiniani Recolletti, Cistercensi, Carmelitani Scalzi, Ordine maronita Mariamita, Sulpiziani, Claretiani, Missionari d’Africa, Missionari oblati di Maria Immacolata, Poveri servi della Divina Provvidenza, Istituto dei padri di Schönstatt, Scalabriniani.

Dove vengono i cardinali nel mondo

Sono 86 i Paesi di provenienza dei cardinali nel collegio cardinalizio, 65 dei quali hanno cardinali elettori. Partiamo innanzitutto dai cardinali italiani: sono 45 dei quali 19 sono elettori e 26 non elettori. Siamo tra i paesi europei con il più alto numero di cardinali in carica. Dopo di noi infatti ci sono Spagna (12 cardinali), Germania (8), Francia e Portogallo (5). Sono originari dell’America del nord 26 cardinali, dei quali 15 degli Usa, 7 del Messico e 4 del Canada; dall’America centrale e dall’America del Sud ne provengono rispettivamente 9 e 21. Sono pochi, invece, i cardinali che arrivano dall’Oceania: 2 dalla Nuova Zelanda, 1 dall’Australia, 1 dalla Papua Nuova Guinea e 1 dal Tonga.

I cardinali italiani nominati da papa Francesco

E restando sempre in tema di cardinali italiani, vediamo quanti sono e chi sono i cardinali nominati da papa Francesco dall’inizio del suo pontificato (2013) fino ad oggi. I cardinali italiani creati da papa Bergoglio sono 17 (su 108 complessivi). In questa sede non possiamo ripercorre le principali tappe biografiche di tutti, ma riportiamo quelle dei 5 nomi più significativi:

Lorenzo Baldisseri, segretario generale emerito del Sinodo dei Vescovi, ha ottenuto la nomina di nunzio apostolico ad Haiti da Giovanni Paolo II nel 1992 e nello stesso anno ha ricevuto l’ordinazione episcopale dal cardinale Angelo Sodano. Nel 2012 Benedetto XVI l’ha nominato segretario del collegio cardinalizio e consultore della congregazione per la dottrina della fede. È stato tra gli elettori di papa Francesco che, prima di affacciarsi alla loggia centrale della basilica Vaticana per benedire i fedeli, gli ha posto sul capo (come da tradizione) lo zucchetto rosso porpora, preannunciandogli la nomina cardinalizia. Francesco lo ha creato Cardinale nel Concistoro del 22 febbraio 2014; Edoardo Menichelli, Arcivescovo Emerito di Ancona-Osimo dal 2017, ha accolto nel 2011 Benedetto XVI in visita pastorale al cantiere navale di Ancona, dove ha presieduto la messa conclusiva del XXV Congresso eucaristico italiano. È anche presidente della Conferenza dei vescovi marchigiani, Assistente ecclesiastico nazionale dell’Amci (Associazione medici cattolici italiani). Papa Francesco l’ha creato e pubblicato cardinale nel Concistoro del 14 febbraio 2015; Raniero Cantalamessa, appartenente all’ordine dei Cappuccini, è stato nominato da Giovanni Paolo II nel 1980 Predicatore della Casa Pontificia, carica che gli hanno riconfermato prima Benedetto XVI nel 2005 e poi papa Francesco nel 2013. Papa Bergoglio l’ha nominato cardinale durante il Concistoro del 28 novembre 2020; Enrico Feroci, ha iniziato la sua vita religiosa già a 11 anni entrando nel Pontificio Seminario Romano Minore. Per molti mandati è stato Prefetto della IX prefettura, membro del Consiglio dei Prefetti, del Consiglio per gli affari economici, del Consiglio Presbiterale e del Collegio dei Consultori della Diocesi. Nel 2019 è stato nominato Parroco della Parrocchia Santa Maria del Divino Amore a Castel di Leva, nel novembre 2020 ha ricevuto prima l’Ordinazione episcopale nel Nuovo Santuario della Madonna del Divino Amore e poi è stato pubblicato cardinale nel Concistoro del 28 novembre 2020; Francesco Montenegro, che è stato eletto nel 2000 da Papa Wojtyła vescovo ausiliare di Messina. Dal 2003 al 2008 è stato presidente della Caritas nazionale, nomina che poi ha ricevuto nuovamente nel 2015. Benedetto XVI lo ha promosso Arcivescovo Metropolita emerito di Agrigento. Sin dall’inizio ha impostato la sua azione sulle idee di missione, formazione e comunione ponendo una particolare attenzione al fenomeno migratorio. È stato infatti proprio lui ad accogliere papa Francesco nel 2013 a Lampedusa nel primo viaggio del Pontificato. Durante il Concistoro del 14 febbraio 2015 è stato creato e pubblicato Cardinale.

Un cardinale anche per la Basilica di San Giovanni in Laterano

Gli altri cardinali creati da papa Francesco sono: l’Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Cardinale Gualtiero Bassetti, l’Arcivescovo di Asolo Silvano Maria Tomasi, il Prefetto emerito della Congregazione per il Clero Beniamino Stella, il Nunzio Apostolico in Siria Cardinale Mario Zenari, l’Arcivescovo-Vescovo emerito di Albano e Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi Marcello Semeraro, il Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi Giovanni Angelo Becciu, l’Arcivescovo de L’Aquila Giuseppe Petrocchi, il Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma e Arciprete della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano Angelo De Donatis, il Segretario di Stato Pietro Parolin, l’Arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, l’ Arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino Augusto Paolo Lojudice, l’Arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano e Presidente della Fabbrica di San Pietro Mauro Gambetti.

Come si diventa cardinali e quanto guadagnano

Non c’è una vera e propria selezione dei cardinali, dato che spetta al Papa eleggerli tra i vescovi delle diocesi più importanti. I cardinali hanno, ovviamente, uno stipendio: viene erogato dall’Istituto centrale per il sostentamento del clero e varia tra i 3mila e i 5mila euro, ma papa Francesco, nel 2024, ha ridotto l’emolumento del 10% per i Cardinali che prestano la loro opera nella Curia romana.

Quando è stata istituita la carica di cardinale e vescovo

E’ stato il papa Sisto IV nel secolo XV a creare la figura del Cardinale durante il Concilio di Firenze nel 1439, quando venne definita la composizione del Sacro Collegio dei Cardinali. Il papa ha voluto creare delle figure che gli fornissero consigli per aiutarlo a governare la Chiesa Cattolica. Da allora, i cardinali sono stati un elemento importante nella struttura e nella governance della Chiesa Cattolica.

La carica di vescovo, invece, è di molto precedente: è stata istituita durante i primi secoli del Cristianesimo, probabilmente nel I secolo d.C. I vescovi erano responsabili della guida e della amministrazione delle comunità cristiane locali, e il loro ruolo è evoluto nel corso dei secoli per diventare una figura chiave nella struttura gerarchica della Chiesa Cattolica. I vescovi sono considerati successori degli apostoli e sono visti come rappresentanti di Cristo nella loro diocesi.

I dati si riferiscono al 2021-2022

Fonte: Vatican.va

