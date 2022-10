Quanti saranno i nuovi ministri del governo Meloni?

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

In attesa di conoscere i nomi dei nuovi ministri del governo di Giorgia Meloni, le ipotesi su chi occuperà quale posto si sprecano.

Sarà comunque interessante verificare non solo i nomi dei nuovi ministri del governo, ma anche il numero delle persone che Giorgia Meloni chiamerà a farne parte. Ma come è andata con i governi precedenti? Quante persone c’erano? Partiamo dall’ultimo esecutivo, quello presieduto da Mario Draghi i cui ministri erano 23: 8 tecnici e 15 politici mentre tra i sottosegretari 20 erano uomini e 19 donne per un totale di 62 persone. Le donne ministro nel governo Draghi sono state 8 e nessuna di queste è stata espressa dal Pd e questo ha scatenato la rivolta delle deputate e senatrici del partito (allora) guidato da Nicola Zingaretti. Vediamo chi sono i sottosegretari e i vice ministri nominati nel governo Draghi:

Presidenza del Consiglio

Deborah Bergamini, Simona Malpezzi (rapporti con il Parlamento)

Dalila Nesci (Sud e coesione territoriale)

Assuntela Messina (innovazione tecnologica e transizione digitale)

Vincenzo Amendola (affari europei)

Giuseppe Moles (informazione ed editoria)

Bruno Tabacci (coordinamento della politica economica)

Franco Gabrielli (sicurezza della Repubblica)

Deborah Bergamini, Simona Malpezzi (rapporti con il Parlamento) Dalila Nesci (Sud e coesione territoriale) Assuntela Messina (innovazione tecnologica e transizione digitale) Vincenzo Amendola (affari europei) Giuseppe Moles (informazione ed editoria) Bruno Tabacci (coordinamento della politica economica) Franco Gabrielli (sicurezza della Repubblica) Esteri e cooperazione internazionale

Marina Sereni – viceministro

Manlio Di Stefano

Benedetto Della Vedova

Marina Sereni – Manlio Di Stefano Benedetto Della Vedova Interno

Nicola Molteni

Ivan Scalfarotto

Carlo Sibilia

Nicola Molteni Ivan Scalfarotto Carlo Sibilia Giustizia

Anna Macina

Francesco Paolo Sisto

Anna Macina Francesco Paolo Sisto Difesa

Giorgio Mulè

Stefania Pucciarelli

Giorgio Mulè Stefania Pucciarelli Economia

Laura Castelli – viceministro

Claudio Durigon

Maria Cecilia Guerra

Alessandra Sartore

Laura Castelli – Claudio Durigon Maria Cecilia Guerra Alessandra Sartore Sviluppo economico

Gilberto Pichetto Fratin – viceministro

Alessandra Todde – viceministro

Anna Ascani

Gilberto Pichetto Fratin – Alessandra Todde – Anna Ascani Politiche agricole alimentari e forestali

Francesco Battistoni

Gian Marco Centinaio

Francesco Battistoni Gian Marco Centinaio Transizione ecologica

Ilaria Fontana

Vannia Gava

Ilaria Fontana Vannia Gava Infrastrutture e trasporti

Teresa Bellanova – viceministro

Alessandro Morelli – viceministro

Giancarlo Cancelleri

Teresa Bellanova – Alessandro Morelli – Giancarlo Cancelleri Lavoro e politiche sociali

Rossella Accoto

Tiziana Nisini

Rossella Accoto Tiziana Nisini Istruzione

Barbara Floridia

Rossano Sasso

Barbara Floridia Rossano Sasso Beni e attività culturali

Lucia Borgonzoni

Lucia Borgonzoni Salute

Pierpaolo Sileri

Andrea Costa

Quanti sono i ministri del governo Draghi

Sono sette i ministri del governo Conte II che sono stati confermati dal Mario Draghi il quale registra 16 new entry. Tra i 23 ministri del governo Draghi, 17 hanno già ricoperto ruoli di governo mentre sei sono esordienti. Questi ultimi, particolare sono Marta Cartabia, Daniele Franco, Roberto Cingolani, Patrizio Bianchi, Vittorio Colao e Cristina Messa.

Questi sono i ministri con portafoglio scelti da Mario Draghi:

Luigi Di Maio, Esteri

Luciana Lamorgese, Interni

Marta Cartabia, Giustizia

Lorenzo Guerini, Difesa

Daniele Franco, Economia

Giancarlo Giorgetti, Sviluppo economico

Stefano Patuanuelli, Politiche agricole

Roberto Cingolani, Transizione ecologica

Enrico Giovannini, Infrastrutture

Andrea Orlando, Lavoro

Patrizio Bianchi, Istruzione

Cristina Messa, Ricerca

Dario Franceschini, Cultura,

Roberto Speranza, Salute

Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli

Ecco, invece, i ministri senza portafoglio:

Federico d’Inca, Rapporti col parlamento

Vittorio Colao, Innovazione tecnologica

Renato Brunetta, Pubblica amministrazione

Maria Stella Gelmini, Affari generali e autonomia

Mara Carfagna, Sud e coesione territoriali

Fabiana Dadone, Politiche giovanili

Elena Bonetti, Pari opportunità e famiglia

Erika Stefani, Disabilità

Massimo Garavaglia, Coordinamento iniziative turismo

Quanti ministri aveva il governo Conte

Sono 33 sottosegretari e 6 viceministri quelli che fanno parte del governo Draghi: 62 persone in tutto, considerando anche i ministri. Non siamo ai livelli del governo numeroso del Conte I, ma ci siamo vicini perché il leader di 5Stelle guidava un governo composto da 64 membri tra ministri, vice ministri e sottosegretari. La linea azzurra del grafico in alto mostra il numero dei componenti dei governi dal 2008 al 2018: sommati premier, ministri, ministri senza portafoglio e sottosegretari. Ebbene: il Conte I ha portato al governo 65 persone. È il massimo consentito dalla legge, nessuno nelle ultime legislature era arrivato a tanto.

Qual è stato il governo più numeroso

Come racconta il grafico, dieci anni fa a Palazzo Chigi c’era Silvio Berlusconi appena entrato con il suo Berlusconi IV. Il giorno del giuramento, compresi tutti, Berlusconi aveva a disposizione 60 membri del governo. A novembre 2011, con lo spread galoppante, fu chiamato a guidare l’esecutivo Mario Monti che tagliò le poltrone di uno dei governi più numerosi degli ultimi anni facendole scendere a 47, con pochissimi sottosegretari in squadra.

I governi europei più numerosi

Il grafico qui sotto mostra invece la situazione all’estero: le colonne indicano il numero dei membri del governo di Francia, Germania e Regno Unito.

Il governo più numeroso è stato, finché ha resistito, quello, litigiosissimo, di Theresa May: addirittura 121 persone. Certo, l’organizzazione è molto dettagliata: difficilmente ci si pesta i piedi e, soprattutto, alla fine decide il capo. In ogni caso, meglio dell’Italia fanno sia la Germania che ha appena 46 persone al governo, in perfetto Monti style, che la Francia del premier Édouard Philippe che può contare su 16 ministri, 3 viceministri e appena 12 segretari di Stato.

I dati si riferiscono al: 2021

Fonte: Camera dei deputati