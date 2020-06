Quanti morti nel mondo ogni anno? Ecco di cosa si muore di più

I dati dell’Organizzazione mondiale della sanità affermano che migliaia di persone hanno perso la loro vita a causa del Covid-19.

Covid-19 e morti in in Italia

Numeri che fanno rabbrividire se si pensa che solo in Italia ci sono stati 33.846 decessi.

Il Covid-19 ha portato molta sofferenza specialmente per le numerose famiglie italiane che hanno perso i propri cari, che si sono trovate senza lavoro o in situazioni di povertà.

Il Covid-19 non ha piegato solo l’Italia, ma tutto il mondo.

Infatti, la situazione a livello internazionale è ancor più agghiacciante con numeri che vanno oltre i 395.000 decessi.

Ci siamo ritrovati in ginocchio, ma la speranza del popolo italiano è l’ultima a morire e le persone sono pronte a ripartire per recuperare ciò che hanno perso.

Da diversi mesi ormai i giornali e le notizie in televisione ci inondano di dati e di informazioni sul Covid-19.

Siamo tutti li incollati agli schermi per avere aggiornamenti sulle ultime notizie speranzosi di sentirci dire: “è finita!”.

Ma il numero delle vittime da Covid-19 è veramente così disastroso se viene comparato ai decessi causati da altre malattie?

E i numeri dei decessi da Covid-19 possono essere considerati alti o bassi se guardiamo alle morti provocate da diverse malattie come cancro o malattie cardiovascolari?

Il grafico creato dal One World in Data mostra le diverse cause che provocarono decessi a livello globale nel 2017.

Se si guardano i dati da più vicino notiamo che la causa principale per i decessi avvenuti nel 2017 è per malattie cardiovascolari, oltre 17.19 milioni di persone hanno perso la vita.

Altra causa principale che ha provocato un alto numero di morti nel 2017 è il cancro.

Le malattie cardiovascolari al primo posto

Ma quante sono le persone che muoiono ogni giorno?

Le malattie cardiovascolari, del cuore o dei vasi sanguigni sono le cause principali dei decessi che avvengono ogni giorno.

Ci può sembrare molto strano se vediamo questi dati per la prima volta perché realizziamo che ogni giorno muoiono migliaia di persone per dei motivi a cui magari non attribuivamo molta importanza.

Colpa probabilmente anche dei media che non danno rilievo all’alto numero di persone che muoiono ogni giorno per questi motivi.

Ovviamente questi dati possono cambiare di giorno in giorno e addirittura di anno in anno.

Tramite questo grafico del Visual Capitalist possiamo vedere la media dei decessi giornalieri su una base di dati disponibili dal 2017.

Alla fine del grafico vediamo anche il numero delle morti giornaliere causate dal Covid-19.

Nel mese di aprile durante il quale c’è stato il picco dei decessi, ci sono state più di 7000 vittime.

Un numero molto basso se comparato ai decessi provocati da altre cause su una base giornaliera.

Ovviamente il numero di decessi varia anche a seconda del paese.

Di seguito potete vedere l’interessante grafico del Visual Capitalist delle morti totali per paese su una base giornaliera secondo dati del 2017.

Sia Cina che India vedono ogni giorno morire più di 25000 persone. Ovviamente hanno numeri più alti, rispetto ad altri paesi, dovuti da una quantità maggiore di persone che vivono in queste aree.

Analizzando i dati, l’Italia si posiziona settima per il numero giornaliero di morti.

Ma è possibile fare una corretta comparazione se mettiamo a confronto i dati delle morti da Covid-19 e i dati dei decessi causati da altre malattie?

Il problema principale è che un vero e proprio confronto non possiamo farlo, almeno non ancora.

Molti dati si basano su campioni molto più grandi e consistenti rispetto a quelli del Covid-19.

Le morti giornaliere dall’11 marzo, giorno in cui l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato il Covid-19 una pandemia, vanno dai 272 a 10.520 decessi ogni giorno.

Oltre a questo grave problema, altro fattore che contribuisce a non fornirci dati certi e che crea stranezza nei numeri dei decessi da Covid-19 è la percentuale dei test che vengono effettuati che variano a seconda del paese.

Inoltre, ci sono stati dei disaccordi sulle modalità per il conteggio delle morti da Covid-19.

Tutto ciò non ci permette di avere un quadro ben specifico sui decessi che ci sono stati in questo periodo rendendo la situazione più incomprensibile.

Solo con il tempo e con la raccolta di dati più accurati sarà possibile stimare il numero delle vittime causate dal Covid-19.

In futuro potremo avere un quadro più dettagliato che ci aiuterà a confrontare le morti da Covid-19 con quelle causate da altre malattie e capire la vera intensità di questo periodo che sembra non terminare più.