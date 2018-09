È il servizio online di prenotazione dei ristoranti che sfrutta tutte le potenzialità del web collaborativo e dei social networking per verificare recensioni e commenti degli utenti. Su www.quandoo.it si chiede ai visitatori di lasciare sempre un giudizio relativo alle proprie esperienze gastronomiche legate alla ristorazione, ma va controllato e per questo il sito l’approva solo se è verificabile (tramite la conferma del locale stesso) l’effettiva prenotazione e il consumo di pasti.

Un motore di ricerca disposto al centro della home page offre una lunga lista di città, in Italia, Germania, Austria, Svizzera, Turchia, Lussemburgo, Gran Bretagna, dove poter cercare e prenotare un tavolo al ristorante.

Una volta scelta la località, e il servizio di ristorazione, si procede con una bella galleria di immagini e foto relative al ristorante, con una breve descrizione, gli orari di apertura, la mappa per raggiungerlo e quindi il menù. Sempre online di può scegliere il numero di posti a tavola, l’ora in cui si preferisce mangiare.

Per affinare la ricerca si può scegliere anche il tipo di cucina per ‘Categorie’ (asiatica, mediterranea, francese, italiana, romana, siciliana…), i quartieri della città in cui si preferisce girare, eventuali offerte speciali, il prezzo massimo di spesa, il numero di portate, il tipo di atmosfera che si preferisce nel locale.

Una dettagliata ricerca per passare bene e in compagnia un pranzo o una cena, provvedendo magari a lasciare una recensione e/o un commento per gli altri utenti di rete, che possono così conoscere in anticipo la reputazione di un locale.

L’utente valuta la propria esperienza assegnando un voto su una scala che va da 1 a 6 e aggiungendo un commento qualitativo di almeno 10 parole. Una volta completata la recensione, inoltre, riceve ‘Punti fedeltà’ (100 a prenotazione e 25 a recensione), che poi potrà sfruttare sotto forma di voucher da utilizzare presso un ristorante affiliato.

Una piattaforma molto semplice da consultare e da utilizzare, grazie anche ad una grafica sobria e allo stesso tempo orientata all’esperienza utente, che ne facilita accesso e interazione. Il servizio è disponibile anche su device mobili con sistema operativo iOS e Android.

Contenuti: @@@

Grafica: @@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo