Qualità delle reti mobili, il 5G incide sulla classifica di Altroconsumo

Il 5G cambia sempre più il volto della rete mobile italiana e modifica anche gli equilibri tra gli operatori. È quanto emerge dalla nuova indagine sulla qualità delle reti mobili realizzata da Altroconsumo – la più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia – attraverso i test effettuati da oltre 9.000 utenti con CheBanda, l’app che consente di conoscere la velocità della propria connessione e verificare quale operatore offre le migliori prestazioni nella propria zona.

Se Vodafone mantiene la vetta della classifica, con 89.355 punti, e Fastweb conferma il secondo posto, la novità più significativa riguarda WindTre, che compie un deciso passo avanti, supera Tim e sale sul terzo gradino del podio. In fondo alla classifica si trova invece Iliad, a una distanza significativa dagli altri operatori.

WindTre sale sul podio grazie alla maggiore diffusione del 5G

A spiegare il risultato di WindTre è soprattutto la maggiore diffusione della rete 5G tra i suoi utenti. La classifica generale considera infatti tutti i test effettuati, sia in 4G sia in 5G, e tiene conto della tecnologia effettivamente utilizzata dagli utenti nel momento della prova.

Quest’anno WindTre è l’operatore con la quota più alta di test effettuati in 5G: il 52% delle prove è stato realizzato utilizzando la rete di quinta generazione. Un dato in crescita rispetto all’anno precedente e superiore a quello degli altri operatori. Poiché le prestazioni rilevate in 5G sono nettamente migliori rispetto a quelle in 4G, la maggiore presenza della tecnologia più evoluta contribuisce a far crescere in modo significativo il punteggio complessivo di WindTre.

Il 5G fa sempre più la differenza sulla qualità della rete mobile

L’avanzata del 5G emerge chiaramente anche considerando complessivamente i test raccolti da Altroconsumo: il 43% delle prove effettuate nell’ultimo anno è avvenuto sulla rete 5G, contro circa il 30% del monitoraggio precedente.

La rete di nuova generazione è quindi sempre più utilizzata dagli utenti italiani, grazie alla crescente diffusione di smartphone compatibili e una maggiore copertura. E i vantaggi in termini di prestazioni sono evidenti: nei test di Altroconsumo, tutti gli operatori ottengono in 5G, per la velocità di download, punteggi che superano abbondantemente il doppio di quelli registrati in 4G.

Anche guardando separatamente alle due tecnologie, Vodafone si conferma prima sia in 4G sia in 5G. Sulla rete 4G la novità è il sorpasso di Fastweb su Tim, con rispettivamente 26.919 e 24.792 punti. In 5G, invece, Tim mantiene il secondo posto davanti a Fastweb, anche se con un distacco contenuto: 74.534 contro 72.353 punti.

Una rete mobile sempre più veloce con il 5G

I risultati dei test mostrano quanto la tecnologia 5G possa incidere sulla qualità della connessione. La maggiore velocità si riflette soprattutto nella possibilità di navigare, guardare contenuti video e scaricare o caricare file in tempi più brevi.

L’aumento della quota di test effettuati in 5G rappresenta quindi non solo una fotografia della crescente diffusione della tecnologia sul territorio italiano, ma anche un elemento sempre più rilevante per la qualità dell’esperienza degli utenti.

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