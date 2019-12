Quali sono le parole più utilizzate per parlare degli ultimi sviluppi economici?

La soggettività e l’internazionalità delle parole del business non aiutano a trovare una risposta univoca a questa domanda. Cercheremo qui di definire alcune delle terminologie più diffuse, specificando poi il ruolo di queste nelle prossime tendenze del nostro mondo.

Enterprise 4.0 e Industry 4.0

L’Enterprise 4.0, semplificando, si definisce come “evoluzione economica e tecnologica del business model a livello globale”.

Il termine si può comunemente trovare in sinergia con Industry 4.0; questa è, però, solo una parte dell’Enterprise 4.0, dato che si riferisce unicamente all’automazione all’interno dei sistemi produttivi.

Sono quindi due definizioni diverse, una generica e una specifica, dello stesso concetto: l’economia sta cambiando e le aziende devono assecondare la sua evoluzione naturale.

Questa trasformazione, detta “digitale” (anche se oggi il termine appare anacronistico), è abilitata da alcune tecnologie proprie della contemporaneità, come la Cloud, il Mobile, i Social Network e i Big Data, ovviamente legati al mondo dell’analisi degli analytics.

Ulteriori acceleratori tecnologici che hanno un ruolo essenziale in questo processo sono l’IoT (Internet of Things), la Robotica, l’Intelligenza Artificiale, la Realtà Aumentata e Virtuale, i Sistemi Cognitivi e i Sistemi Evoluti per la sicurezza.

Negli ultimi anni numerose realtà a livello mondiale hanno dovuto affrontare una trasformazione tecnologica in certi casi drammatica, ma questo cambio di paradigma ha aperto numerose opportunità di rinnovamento negli equilibri sociali. Questa evoluzione ha eliminato verticalità, gerarchie consolidate, migliorando le comunicazioni interne ed esterne fra gli stakeholders e potenziando, in generale, il modo di lavorare delle persone.

Social Business

La nascita programmatica del Social Business ha svolto un ruolo essenziale al riguardo.

La teoria del business “responsabile”, ideata del premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus, ha l’obiettivo di condurre le realtà produttive e terziarie verso un modello dipendente dal raggiungimento di determinate migliorie sociali.

Grazie alle nuove tecnologie, che hanno permesso una partecipazione democratica ai processi decisionali d’impresa, le aziende si sono concentrate sul benessere dei propri dipendenti e sul proprio impatto sociale e ambientale.

Il Social Business ha inoltre messo in evidenza il valore della condivisione delle informazioni e delle competenze; in un mondo che cresce sempre più velocemente, non si può più pensare di fare innovazione da soli.

Open Innovation

Per questo motivo si è sviluppato il concetto di “Open Innovation”, ovvero l’idea che solo unendo le forze le piccole e medie realtà possono tener testa ai giganti tecnologici, per far sì che il mercato dell’innovazione non diventi monopolista.

In definitiva, Enterprise e Industry 4.0, Social Business e Open Innovation, e tutti i termini correlati, parlano di una stessa realtà, ovvero di come il sistema economico mondiale si sia trasformato grazie alle innovazioni tecnologiche che sono occorse negli ultimi anni.

Saper distinguere il significato dei termini, e cosa si intende comunicare utilizzandoli, è un primo passo per rimanere aggiornati sulle ultime novità.

Se non c’è comunicazione, non c’è comprensione.

Se non c’è comprensione, non c’è crescita.

