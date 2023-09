Quali sono le 7 lingue più parlate al mondo?

Conoscere due o tre lingue è un grande vantaggio non soltanto nel lavoro. Nel mondo ci sono più di 7mila diverse lingue parlate, 23 di queste sono parlate da più di metà della popolazione globale. Di seguito le 7 lingue più parlate secondo le statische del 2023.

Inglese

Includendo sia i nativi che i non nativi, l’inglese è la lingua più parlata al mondo, con circa 1,4 miliardi di parlanti. Non c’è da stupirsi quindi che l’inglese sia una lingua madre in più di 60 paesi diversi, mentre molti, molti altri parlano correntemente l’inglese come seconda lingua. Curiosamente, per quanto riguarda i madrelingua, i numeri sono inferiori; ci sono quasi 400 milioni di persone nel mondo che parlano inglese come lingua madre. I più importanti tra questi sono gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Repubblica d’Irlanda, il Canada, l’Australia, il Sud Africa e la Nuova Zelanda.

2. Mandarino Cinese

In confronto, circa 1,118 miliardi di persone parlano cinese mandarino in tutto il mondo. È la lingua ufficiale della Cina continentale, Taiwan e Singapore, mentre il cinese mandarino è parlato a Hong Kong, Macao, Malesia e Tibet. I cinesi e le comunità vivono in tutto il mondo e continuano a parlare il cinese mandarino come prima o seconda lingua, il che significa che la lingua è parlata in nazioni di tutto il mondo, inclusi Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Sud Africa, Nigeria, Mauritius e Madagascar. Tuttavia, vale la pena notare che alcune comunità cinesi parlano anche cantonese, come nel caso della Chinatown di New York. Per quanto riguarda i madrelingua, il mandarino è molto più alto dell’inglese, con 929 milioni di parlanti della prima lingua.

3. Hindi

Gli studi dimostrano che l’hindi è la terza lingua più parlata al mondo, con circa 615 milioni di parlanti in tutto il mondo. Questa statistica della 25a edizione di Ethnologue include sia i parlanti della prima che della seconda lingua. L’hindi è la lingua ufficiale dell’India ed è parlata anche in numerosi altri paesi in diversi dialetti. Molti parlano hindi come seconda lingua, tra cui Mauritius, Suriname, Nepal, Trinidad, Tobago e Stati Uniti, tra gli altri. Nel frattempo 343,9 milioni di persone parlano l’hindi come prima lingua madre.

4. Spagnolo

Secondo un sondaggio del 2022, lo spagnolo è la quarta lingua più parlata al mondo, con 548 milioni di parlanti tra cui prima e seconda lingua. Tuttavia, lo spagnolo ha il secondo maggior numero di madrelingua nel mondo, con 474,7 milioni, ed è la più parlata tra tutte le lingue romanze (che derivano dall’antica Roma). Guardando la mappa del mondo, ci sono 21 diversi paesi di lingua spagnola, tra cui Spagna, Uruguay, Porto Rico, Perù e Costa Rica. Molti altri hanno forti comunità di lingua spagnola, in particolare gli Stati Uniti.

5. Francese

Al quinto posto nel mondo, il francese conta almeno 300 milioni di parlanti in tutto il mondo e 79,9 milioni di madrelingua. 29 paesi diversi usano il francese come lingua ufficiale e formale, tra cui Francia, Belgio, Lussemburgo, Monaco, Svizzera, Repubblica Centrafricana, Guinea Equatoriale, Madagascar, Ruanda e Senegal. La Francia ha 11 territori d’oltremare sparsi in tutto il mondo che parlano francese, tra cui Guyana francese, Guadalupa, Saint Martin e Nuova Caledonia.

6. Arabo (moderno)

L’arabo nel suo insieme è parlato in 26 paesi diversi in Medio Oriente e Nord Africa, ma ognuno ha sviluppato i propri dialetti distinti che differiscono l’uno dall’altro. Curiosamente, la lingua conosciuta come arabo standard moderno (MSA) è raramente parlata nella vita di tutti i giorni, poiché è riservata alla forma scritta o a un mezzo di comunicazione globale per chi parla un dialetto per comunicare con un altro. Ciò significa che non esistono veri madrelingua dell’arabo standard moderno, ma ci sono 274 milioni di parlanti che usano questo dialetto per comunicare. Nel frattempo, se raggruppiamo tutti i dialetti arabi, ci sono circa 422 milioni di parlanti nativi e non nativi in tutto il mondo.

7. Bengalese

La lingua ufficiale del Bangladesh, il bengalese, è parlata da 233,7 milioni di parlanti della prima lingua, mentre 272,7 milioni di persone parlano la lingua in vari dialetti in tutto il mondo. Il bengalese è meno diffuso di molte altre lingue presenti nel nostro elenco, diffondendosi dal Bangladesh in alcune aree dell’India e della Birmania e come seconda lingua in aree tra cui Canada e Stati Uniti. Tuttavia, l’elevato numero di parlanti bengalesi rivela quanto questa parte del mondo sia realmente altamente popolata.