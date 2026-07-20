Purina punta su Jasmine Paolini: benessere dei pet e crescita del settore secondo Fabio Degli Esposti

(Adnkronos) – In un mercato del pet-care in continua evoluzione, dove qualità, innovazione e sostenibilità sono diventati elementi imprescindibili, Purina rafforza il proprio impegno verso il benessere degli animali e delle persone che se ne prendono cura. Ne parla Fabio Degli Esposti, Amministratore Delegato di Purina Italia e Direttore Regionale Purina Sud Europa, con l’Adnkronos, illustrando le priorità strategiche dell’azienda, i progetti a sostegno della comunità veterinaria e il valore di partnership come quella con la campionessa di tennis Jasmine Paolini, ambasciatrice di uno stile di vita fondato su dedizione, cura e responsabilità.

Quali sono le priorità strategiche che si è dato per rafforzare il posizionamento del brand nei prossimi anni?



“Assumere la guida di Purina in questa regione, e in particolare in Italia, è una sfida che ho accolto con grande entusiasmo, specialmente perché ci troviamo in una fase di profonda evoluzione per l’intero settore PetCare. Oggi stiamo assistendo a un cambiamento culturale importante: i pet owner sono sempre più attenti, informati ed esigenti, perché considerano a tutti gli effetti il proprio animale da compagnia un membro fondamentale della famiglia. Non cercano più un semplice alimento, ma pretendono il meglio per garantire la salute, la longevità e il benessere dei loro compagni di vita. In questo contesto, la mia priorità strategica è consolidare la nostra leadership puntando sulla continua innovazione scientifica e su standard di qualità superiori. Vogliamo rafforzare il nostro posizionamento come azienda che offre prodotti d’eccellenza in tutti i canali e che guida l’evoluzione del settore PetCare anticipando le esigenze dei professionisti del settore e dei pet owner”.

Il mercato degli alimenti per animali è sempre più attento a qualità, sostenibilità e benessere: come si può coniugare crescita del business e responsabilità sociale d’impresa?



“I consumatori chiedono prodotti che garantiscano non solo qualità nutrizionale e sicurezza alimentare per i propri animali, ma anche un approccio responsabile lungo tutta la filiera produttiva. Per Purina questi aspetti sono centrali nella strategia aziendale e nello sviluppo del business, rappresentando la condizione per una crescita solida e duratura. Come Purina investiamo costantemente in ricerca e innovazione per sviluppare prodotti adatti alle diverse esigenze nutrizionali degli animali da compagnia. Parallelamente, stiamo lavorando per rendere la nostra filiera sempre più sostenibile, promuovendo approvvigionamenti responsabili e ottimizzando i processi produttivi. In questo percorso rientra lo stabilimento di Portogruaro, che rappresenta un esempio concreto dell’impegno di Purina verso processi produttivi sempre più efficienti e orientati alla riduzione dell’impatto ambientale. Crediamo, inoltre, che il benessere dei nostri pet si costruisce anche nella valorizzazione del profondo legame che instaurano con le persone: il nostro motto, infatti, è “Insieme è meglio”. Promuoviamo luoghi di lavoro pet-friendly con il programma Pets at Work, portiamo da oltre 20 anni la campagna “A Scuola di Petcare” nelle scuole primarie per sensibilizzare i bambini al possesso responsabile e sosteniamo interventi assistiti con gli animali nei contesti di maggiore fragilità, come ospedali e RSA. Desideriamo fortemente dimostrare che la presenza di un pet può davvero trasformare la società, rendendola più inclusiva”.

“E non dimentichiamoci di chi ogni giorno si prende cura della salute dei nostri pet. I veterinari rappresentano, infatti, un punto di riferimento essenziale per i pet owner e per l’intero ecosistema del pet care. In quest’ottica sosteniamo iniziative come Young Veterinarians, il progetto lanciato da poche settimane, che vede una piattaforma digitale interamente pensata per supportare la formazione, la crescita professionale e il benessere dei giovani veterinari, oltre a una serie di iniziative a supporto di chi intraprende questa professione e Thank You Vets, il progetto europeo nato per sensibilizzare sul tema del benessere mentale dei professionisti veterinari e offrire strumenti concreti per affrontare stress, pressione emotiva e carico psicologico legati alla pratica clinica quotidiana. Per noi responsabilità sociale d’impresa significa proprio questo: creare valore non solo attraverso i prodotti, ma anche supportando le professionalità e le comunità che fanno parte dell’intero ecosistema del pet care”.

In questo contesto si inserisce la collaborazione con Jasmine Paolini: cosa rappresenta per Purina associare il proprio nome a un’atleta che incarna determinazione, autenticità e impegno quotidiano?



“La collaborazione con Jasmine Paolini si inserisce nel percorso avviato lo scorso anno con il lancio della campagna “Nutri il tuo pet come un Pro”. In quell’occasione, Purina Pro Plan ha riunito, per la prima volta, una squadra di tennisti di fama internazionale e i loro pet -di cui Jasmine e il suo cane Cesare fanno parte insieme a campioni del calibro di Andy Murray, Gaël Monfils ed Elina Svitolina- con l’obiettivo di ispirare i proprietari a prendersi cura dei propri animali con lo stesso rigore e la stessa dedizione che un atleta professionista riserva a sé stesso. Insieme agli altri atleti, Jasmine incarna la determinazione e l’impegno quotidiano necessari per raggiungere i massimi livelli sportivi, ma lo fa con un’autenticità che colpisce: il legame con il suo cane Cesare è il cuore di questa narrazione. Per noi, questa partnership è il modo più efficace per mostrare che la cura di chi amiamo passa attraverso scelte quotidiane di qualità. Jasmine sceglie per Cesare la stessa attenzione che dedica alla propria preparazione atletica, rendendo tangibile il nostro messaggio: nutrire il proprio pet come un ‘PRO’ è un gesto d’amore supportato dalla scienza”.

Guardando al futuro, che ruolo avranno lo sport e testimonial come Jasmine Paolini e se ce ne saranno altri, nel rafforzare il legame emotivo tra Purina, i pet owner e le nuove generazioni di consumatori?



“Lo sport, e in particolare una vetrina prestigiosa come gli Internazionali BNL d’Italia a Roma, ci permette di parlare direttamente al cuore degli appassionati e a tutte quelle persone che considerano la nutrizione il primo step di benessere per loro e per il loro pet. La nostra presenza al Fan Village non è stata una scelta di marketing, ma un modo per portare la conversazione sul benessere dei pet in un contesto ricco di vitalità e performance. Testimonial come Jasmine Paolini e la squadra internazionale di atleti coinvolti ci aiutano a costruire un legame emotivo profondo con i pet owner. Attraverso storie reali e relazioni autentiche con i propri animali da compagnia, questi ambassador ci aiutano a raccontare in modo concreto quanto la corretta alimentazione e la cura quotidiana siano elementi essenziali per la vita attiva di ogni pet. In futuro, continueremo a sviluppare partnership di questo tipo e a coinvolgere partner di valore con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sul ruolo dell’alimentazione e della prevenzione nella vita di cani e gatti. Vogliamo ispirare i pet owner a prendersi cura della salute dei propri animali con la stessa attenzione e consapevolezza che dedicano al proprio benessere, rafforzando il legame di fiducia con il brand attraverso esperienze autentiche e valori condivisi”.

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