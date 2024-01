Publicis, uno dei principali gruppi pubblicitari mondiali, investirà 300 milioni di euro come parte di una strategia di intelligenza artificiale, per garantire il futuro a lungo termine del gruppo con sede a Parigi, in un settore pubblicitario che deve affrontare minacce forti derivanti dalle nuove tecnologie. I dirigenti senior del settore pubblicitario hanno avvertito che l’intelligenza artificiale generativa potrebbe mettere in discussione la posizione del consolidato. Lo scrive il Financial Times.

AI mette in forse i vecchi modelli di business

I dirigenti pubblicitari senior hanno messo in guardia il settore che l’intelligenza artificiale generativa potrebbe mettere in pericolo la posizione dei gruppi pubblicitari consolidati, rendendo più semplice per i loro clienti svolgere internamente le proprie attività di marketing e consentire alle aziende tecnologiche di offrire servizi pubblicitari concorrenti.

Anche senza queste sfide esterne, molti si aspettano che l’uso della tecnologia AI porti a meno posti di lavoro all’interno dei gruppi più grandi, poiché intere aree come la pianificazione e l’acquisto dei media sono automatizzate e le idee creative possono essere realizzate in modo più rapido ed economico.

In un aggiornamento strategico di giovedì, Publicis ha affermato che l’azienda metterà la tecnologia AI al “cuore” della sua attività. Il gruppo parigino, che possiede agenzie pubblicitarie e di mercato in tutto il mondo, ha affermato che la sua strategia di intelligenza artificiale consentirebbe a tutti i 100mila dipendenti di utilizzare i dati dei consumatori per 2,3 miliardi di profili di persone in tutto il mondo, con “trilioni di punti dati su contenuti, media e performance aziendale”.

L’AI entra in azienda…

Tra i suoi obiettivi, Publicis ha affermato che ciò consentirebbe una maggiore precisione nella pianificazione, nell’acquisto e nell’ottimizzazione dei media, nonché nella pubblicità personalizzata “su larga scala” per i marchi di proprietà dei suoi clienti. Nei risultati pubblicati giovedì, Publicis ha affermato di aver aumentato i ricavi netti organici del 6,3% lo scorso anno, al di sopra dell’intervallo di riferimento riportato in ottobre, con una crescita del 5,7% nel quarto trimestre. Il gruppo genera circa il 60% dei ricavi negli Stati Uniti, che sono cresciuti del 5% lo scorso anno, mentre le sue attività europee sono cresciute del 10,3% nel 2023.

…Ma nessun licenziamento

Arthur Sadoun, amministratore delegato, ha affermato che tutto il personale diventerà analista di dati, in grado di accedere informazioni estratte da diverse parti del gruppo insieme a strumenti di intelligenza artificiale per creare campagne di marketing. Sadoun ha affermato che il suo investimento nell’intelligenza artificiale non comporterà alcuna perdita di posti di lavoro, anche se prevede che le persone avranno “lavori diversi” in futuro.

“Possiamo creare posti di lavoro attraverso la nostra crescita. L’intelligenza artificiale cambierà radicalmente il modo in cui operiamo”. Publicis ha già investito molto nei suoi servizi basati sui dati, anche attraverso l’acquisizione dei gruppi digitali Sapient nel 2015 ed Epsilon nel 2019 da aggiungere alle sue piattaforme tecnologiche. Nel 2018, Publicis ha lanciato uno strumento di intelligenza artificiale a disposizione del suo personale, chiamato Marcel. Il gruppo ha dichiarato che investirà 100 milioni di euro nel 2024, metà in formazione e assunzione del personale e il resto in tecnologia, come licenze, software IT e infrastrutture cloud. Ciò non avrà alcun impatto diluitivo sul margine operativo nel 2024, ha affermato, e si prevede che aumenterà leggermente i margini nel 2025.